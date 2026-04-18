ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు.. ఒంటిమిట్టలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి రాబోయే రెండు రోజుల పాటు కూడా ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు ఉండే అవకాశం ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణ, రాయలసీమ, తమిళనాడుల మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు విస్తరించి ఉన్న ఒక ద్రోణి వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తోంది. దీని ఫలితంగా, ఆదివారం, సోమవారం రోజుల్లో మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం మరియు ఏలూరు జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శనివారం నాడు, కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టలో అత్యధికంగా 45°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 244 మండలాల్లో 40°C కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు తెలిసింది. అల్లూరి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురిసినట్లు సమాచారం. ఆదివారం నాడు, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, రాయలసీమ జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల పరిధిలోని 27 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది.
విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల పరిధిలోని 25 మండలాల్లో కూడా వడగాలుల ప్రభావం ఉండవచ్చు. ఇతర ప్రాంతాల్లో నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలిస్తే, కర్నూలు జిల్లాలోని గూడూరులో 44.3°C, అనంతపురం జిల్లాలోని తెరణ్ణపల్లిలో 44.1°C, తిరుపతి జిల్లాలోని వరదయ్యపాలెంలో 43.5°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.