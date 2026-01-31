వైసిపి నాయకుడు హరిప్రసాద్ రెడ్డిని చెప్పుతో కొట్టిన వ్యక్తి, ఎఫైర్ కారణమా? (video)
పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ముఖ్య అనుచరుడు, వైసిపి పబ్లిసిటీ వింగ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హరిప్రసాద్ రెడ్డిపై తిరుపతి సమీపంలో ఓ గ్రామానికి సర్పంచ్ గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి చెప్పుతో కొట్టాడు. తన భార్యను కారులో ఎక్కించుకుని వెళ్తుండగా సదరు సర్పంచ్ రోడ్డుకి అడ్డంగా నిలబడ్డాడు. కారు ఆపడంతో సదరు వ్యక్తి తొలుత తన భార్యపై చేయిచేసుకున్నాడు. అనంతరం తన కాలి చెప్పు తీసుకుని హరి ప్రసాద్ రెడ్డిని కొట్టాడు.
ఆ తర్వాత పట్టరాని ఆగ్రహంతో థార్ కారును ధ్వంసం చేసి అక్కడ నుంచి తన భార్యను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. ఈ గొడవకు కారణం వివాహేతర సంబంధమేనని చెప్పుకుంటున్నారు. తిరుపతి సమీపంలోని ఉప్పరపల్లి రోడ్డుపై ఈ ఘటనను చూసి అక్కడి వారంతా విస్మయానికి లోనయ్యారు. వాస్తవ విషయాలు ఏమిటో తెలియాల్సి వుంది.