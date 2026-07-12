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వియత్నానం పడవ ప్రమాద మృతులను స్వస్థలాలకు తరలించండి : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
వియత్నాంలో జరిగిన ఘోర పడవ ప్రమాదంలో మరణించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురి మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు తక్షణమే ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. వియత్నాం ప్రమాద బాధితులకు అందిస్తున్న సహాయంపై ఆయన నేడు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. మృతుల కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని, తరలింపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
వియత్నాంలోని ఫు క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో శనివారం ఈ ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెల్సిందే. ఓ ప్రముఖ మొబైల్ ఫోన్ కంపెనీ తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల కుటుంబాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విహారయాత్రలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. పడవలో మొత్తం 32 మంది ప్రయాణిస్తుండగా, 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో ముగ్గురు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు ఉన్నారు. ఇదే ప్రమాదంలో గాయపడిన గెల్లే కిశోర్ అనే మరో ఏపీ వ్యక్తి ప్రస్తుతం వియత్నాంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని, ఆయన ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.
మృతుల భౌతికకాయాలను వారి స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఒక ఏజెన్సీని నియమించిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. మృతదేహాల అప్పగింత, తరలింపు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని వివరించారు. ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని ఆదివారం విమానాల్లో స్వస్థలాలకు పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని, వారికి సంబంధిత మొబైల్ కంపెనీ విమాన టిక్కెట్లు సమకూర్చిందని వెల్లడించారు. బాధితులు సురక్షితంగా దేశానికి తిరిగి వచ్చే వరకు, మృతదేహాల తరలింపు పూర్తయ్యేంత వరకు అవసరమైన అన్ని సహాయక చర్యలు అందించాలని న్యూఢిల్లీలోని ఏపీ భవన్ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
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