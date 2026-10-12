Vijay’s AP Visit: చంద్రబాబు- పవన్లతో భేటీ కానున్న తమిళనాడు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో భేటీ కానున్నారు. ఇందు కోసం అక్టోబర్ 13న విజయవాడలో పర్యటించనున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా విజయ్ను కలవనున్నారు. ఈ పర్యటనలో చెన్నైకి కృష్ణా నీటి సరఫరా, ప్రతిపాదిత డ్యామ్లు, నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టులపై ఉన్న ఆందోళనలపై దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.
Chandra Babu, Pawan kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి, రాష్ట్ర సొంత సాగునీరు, తాగునీటి అవసరాలకు రాజీ పడకుండా, తమిళనాడు నీటి సమస్యలను ఈ చర్చలు పరిష్కరించగలవా లేదా అన్నదే కీలక ప్రశ్న. ముగ్గురు నాయకుల నేపథ్యాల దృష్ట్యా, ఈ ప్రతిపాదిత సమావేశాలకు రాజకీయ ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది. అయితే, తుది షెడ్యూల్, అజెండాకు అధికారిక ధృవీకరణ అవసరం.
తెలుగుగంగ ఒప్పందం ప్రకారం, చెన్నై తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు వద్ద ఏటా 12 వేల మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ల కృష్ణా నదీ జలాలను తమిళనాడుకు సరఫరా చేయాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రతిపాదిత సమావేశానికి ముందు అందిన నివేదికల ప్రకారం, అక్టోబర్ 9, 2026 నాటికి తమిళనాడుకు కేవలం 2.251 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే అందింది.
భవిష్యత్ విడుదలలపై స్పష్టత కోరనున్న విజయ్కు ఈ కొరత ఒక పెద్ద ఆందోళన కలిగించే అంశం కావచ్చు. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇది కేవలం పొరుగు రాష్ట్రపు డిమాండ్ను తీర్చడం మాత్రమే సమస్య కాదు. జలాశయాల నిల్వలు, వర్షపాతం, రాష్ట్ర సొంత వ్యవసాయ, తాగునీటి అవసరాలు కూడా నీటి విడుదల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
సెప్టెంబర్లో, తక్కువ నిల్వల పరిస్థితులను కారణంగా చూపుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కందలేరు జలాశయం నుండి చెన్నైకి కృష్ణా నీటి విడుదలను నిలిపివేసింది. వర్షాలు పెరిగి జలాశయంలో నీటి నిల్వలు మెరుగుపడిన తర్వాత సరఫరాలు పునఃప్రారంభం కావచ్చని అధికారులు సూచించారు.
ఇరు రాష్ట్రాల నీటి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ, భవిష్యత్ విడుదలలపై చంద్రబాబు, విజయ్ ఒక ఆచరణాత్మక విధానానికి అంగీకరించగలరా అనేది కీలక ప్రశ్న. అదనపు విడుదలలపై ఏదైనా నిర్దిష్ట హామీ లేదా కాలపరిమితిని సమావేశం తర్వాత ప్రకటించే నిబంధనల ఆధారంగానే అంచనా వేయాలి.
పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి ప్రవహించే నదులపై ఆనకట్టలు నిర్మించాలన్న వార్తలపై తమిళనాడు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. కృష్ణా నీటి సరఫరాతో పాటు ఈ అంశం కూడా ప్రతిపాదిత చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ దృక్కోణం నుండి చూస్తే, ఈ చర్చలు సాంకేతిక సంప్రదింపులకు దారితీస్తాయా లేక నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టులలో మార్పుల కోసం అభ్యర్థనలకు దారితీస్తాయా అన్నదే ముఖ్యమైన ప్రశ్న.
వాటి ప్రస్తుత స్థితి, సంబంధిత సాంకేతిక వివరాలపై దీని పర్యవసానాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. కేవలం సమావేశం జరిగినంత మాత్రాన, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైనా ప్రాజెక్టును మార్చడానికి లేదా వదిలివేయడానికి అంగీకరించినట్లు కాదు.
ప్రతిపాదిత చర్చలు, గోదావరి-కృష్ణా-కావేరి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు, ముఖ్యంగా కట్టలై సమీపంలో ప్రతిపాదిత అనుసంధానానికి, తక్షణ నీటి విడుదలలకు మించి విస్తరించవచ్చు.
అనుసంధాన కాలువ అలైన్మెంట్లో మార్పు కోరుతూ తమిళనాడు ముందుకు రావడంతో, జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్డబ్ల్యుడిఎ) 2023లో ఈ ప్రాజెక్టు వివరణాత్మక నివేదికను సవరించింది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం, గోదావరి నది నుండి 41 టీఎంసీల నీటిని అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు వైపు మళ్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడంపై రాష్ట్రాలు ఇంకా ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రాలేదని నివేదిక పేర్కొంది.
విజయ్-పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ: విజయ్, పవన్ కళ్యాణ్ల మధ్య భేటీ జరిగే అవకాశం కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న మరో అంశం. ఎన్నికల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ముందు, ఈ ఇద్దరు నాయకులు సినిమా రంగం ద్వారా గణనీయమైన ప్రజాదరణను సంపాదించుకున్నారు. వారి మధ్య సంభాషణ ప్రజల ఆసక్తిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. కానీ వారిద్దరికీ ఒకే రకమైన సినీ నేపథ్యం ఉండటం అనేది వారు ఒకే పార్టీకి చెందినవారని దానంతట అదే సూచించదు.
ఇరు పక్షాలలో ఎవరైనా ఒక విస్తృతమైన అజెండాను ప్రకటించనంత వరకు, ఈ సమావేశాన్ని ఒక కూటమికి లేదా ఎన్నికల అవగాహనకు నాందిగా భావించడం తొందరపాటు అవుతుంది.
ప్రతిపాదిత పర్యటన, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు నీటి పంపిణీకి సంబంధించిన ఆందోళనలను నేరుగా చర్చించుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో కృష్ణా జలాల విడుదలపై స్పష్టమైన అవగాహన ఏర్పడటం, ప్రతిపాదిత డ్యామ్లపై ఉన్న ఆందోళనలను పరిష్కరించే ప్రక్రియ, నిరంతర సంప్రదింపుల కోసం ఒక నిర్దిష్ట యంత్రాంగం ఏర్పడటం వంటివి అత్యంత ముఖ్యమైన ఫలితాలుగా ఉంటాయి. ఇకపోతే.. విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0లో విజయ్ పాల్గొననున్నారు.