Vijay Sai Reddy: తారకరత్న కుమార్తెతో విజయసాయిరెడ్డి రీల్స్- వీడియో వైరల్
మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి ఒక కొత్త రాజకీయ వేదిక దొరికినట్లుంది. అదే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ నందమూరు తారకరత్న కుమార్తెతో (ఆయన మనవరాలు) ఆయన చేసిన తాజా వీడియో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రాజకీయ కారిడార్ల నుంచి కుటుంబ విషయాల వరకు, సాయిరెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఒక భిన్నమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆయనలోని ఈ కొత్త కోణాన్ని చూడటం ఆసక్తికరంగానే ఉంది.
Vijay Sai Reddy
అయితే, ఇందులో ఒక చిన్న మలుపు ఉంది. చాలామంది రాజకీయ నాయకులు క్రియాశీల రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నాక ఎలా ప్రాచుర్యంలో ఉండాలో అని ఆలోచిస్తుంటే, సాయిరెడ్డి మాత్రం సరికొత్త రాజకీయ ప్రస్థానానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆయన సొంతంగా ఒక రాజకీయ పార్టీని స్థాపించాలని భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే బహిరంగ ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియాలో తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లోని అజ్నార్ నదిని శుభ్రం చేసే బాధ్యతను చేపట్టిన బిట్టు తబాహి అనే యువకుడి కథను వివరిస్తూ ఆయన చేసిన వీడియో దీనికి మరొక ఉదాహరణ. మొదట్లో బిట్టు చేసిన పనిని చూసి చాలామంది ఎగతాళి చేశారు. ఆయన ఉద్దేశాలను కూడా ప్రశ్నించారు. కానీ, ఆయన వెనకడుగు వేయకుండా నదిని శుభ్రం చేస్తూనే ఉండటంతో, చివరకు అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
ఈ కథను ముగిస్తూ, మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు విమర్శలు ఎదురైనా పర్వాలేదని సాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఒక వ్యక్తి చేసే పని ఫలితం వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండానే, వారిని ముందుగానే అంచనా వేయకూడదని ఆయన సూచించారు.
ఈ కథను పంచుకోవడం ద్వారా సాయిరెడ్డి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. అయితే, ఆయన సోషల్ మీడియా కార్యకలాపాలను చూస్తుంటే, రాజకీయాలు కూడా నెమ్మదిగా రీల్స్-ఫ్రెండ్లీ వృత్తిగా మారుతున్నాయేమో అనిపిస్తుంది.
https://t.co/GCCze5PMab— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) October 30, 2026