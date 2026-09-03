ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో పోటీ పడుతున్న తమిళనాడు సీఎం విజయ్.. ఏ విషయంలో?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భారతదేశంలోని అత్యంత ఆశయాలు కలిగిన, వినూత్న ఆలోచనా ధోరణి గల రాజకీయ నాయకులలో ఒకరు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ అనుసరించే విధానాలు యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయి. అయితే, ప్రస్తుతం తమిళనాడు ప్రభుత్వం చేసిన తాజా ప్రకటన చర్చనీయాంశమైంది.
Chandrababu Naidu
చెన్నైలో ప్రపంచ స్థాయి ఒలింపిక్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు విజయ్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ప్రకటించారు. క్రీడాకారులు, క్రీడలలో శిక్షణ పొందాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ఈ ఒలింపిక్ నగరంలో అత్యుత్తమ వసతులు కల్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ అనుసరిస్తున్న నిజాయితీతో కూడిన విధానాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, చెన్నైలోని ఈ ఒలింపిక్ నగరం అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో ఉంటుందని ఆశించవచ్చు. ఇది స్థానిక క్రీడాకారులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
అదే సమయంలో, ఒలింపిక్స్ నిర్వహణ బిడ్ (అభ్యర్థిత్వం) విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా చాలా చురుకుగా వ్యవహరిస్తోందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. అమరావతిని క్రీడా నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తామని, 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహణకు భారత్ ప్రధాన పోటీదారుగా ఉన్న నేపథ్యంలో అమరావతి కూడా బలమైన పోటీదారుగా నిలుస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
గతంలో ఈ స్థానానికి అమరావతి మాత్రమే ప్రధాన ఎంపికగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు చెన్నై ఒలింపిక్ నగర ప్రతిపాదనతో విజయ్ రంగంలోకి దిగడం ఒక సవాలుగా మారవచ్చు. చెన్నై ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన నగరం కావడం, అమరావతిలో పనులు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉండటంతో, ఈ పోటీలో చెన్నై వైపు మొగ్గు ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే, చంద్రబాబు నాయుడుకు కేంద్రంతో చర్చలు జరిపి పనులు సాధించడంలో అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉన్నందున, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, చివరికి రెండు దక్షిణ భారత నగరాల మధ్య ఉండే ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఆయా ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది.