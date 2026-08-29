74 సార్లు అవమానించారు.. నాపై దాడి జరిగినా జగన్ ఒక్క మాట అడగలేదు..
మాజీ వైకాపా నేత విజయసాయిరెడ్డి వైదొలిగిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు బహిర్గతమయ్యాయి. ఈ విషయంపై ఆయన వరుసగా సంచలనాత్మక ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా సాయిరెడ్డి విడుదల చేసిన బహిరంగ లేఖలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
2024 వరకు పార్టీలో ఉన్న సమయంలో వైసీపీ నాయకుల చేతిలో తాను మొత్తం 74 సార్లు అవమానానికి గురయ్యానని ఆ లేఖలో ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనికి కొనసాగింపుగా, సాయిరెడ్డి మరో అత్యంత షాకింగ్ సంఘటనను కూడా బయటపెట్టారు.
2022లో జరిగిన పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశం సమయంలో, వైసీపీకి చెందిన ఒక ఆల్ రౌండర్ తనను మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ వేధించారని పేర్కొన్నారు. జగన్ కళ్ల ముందే ఈ ఘటన జరిగింది. తనపై శారీరక దాడి జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని సాయిరెడ్డి చెప్పారు.
వైసీపీలో అగ్రశ్రేణి నాయకుడిగా కనిపించే ఒక వ్యక్తి సాయిరెడ్డిపై దాడి చేస్తున్నప్పుడు, జగన్ అక్కడే ఉండటం గమనార్హం. జగన్ హయాంలో అత్యంత అధికారం చలాయించిన ఆ వ్యక్తి గురించి చాలామందికి తెలుసు, కానీ సహజంగానే ఇక్కడ వారి పేర్లను వెల్లడించడం సాధ్యం కాదని విజయ సాయి రెడ్డి అన్నారు.