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అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్న విజయ్ సాయి రెడ్డి.. సిగ్గు సిగ్గు.. అంటూ ఫైర్
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించబోతున్నట్లు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అవినీతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. 50 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన ఆయన, ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు వ్యయాలను పెంచి చూపించిందని ఆరోపించడంతో పాటు పారదర్శకతను డిమాండ్ చేశారు.
Vijaya Sai Reddy
అలాగే, రాజధాని విషయంలో నెలకొన్న సుదీర్ఘ వివాదంపై టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ రెండింటినీ ఆయన విమర్శించారు. 2014లో రాష్ట్ర విభజన జరిగిందని, పన్నెండేళ్ళ తరవాత కూడా ఇంకా రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలన్న చర్చ నడుస్తోందంటే ఇది అందరూ సిగ్గు పడాల్సిన విషయం కాదా? అని ప్రశ్నించారు. రాజధానిని నిర్మించటం అంటే అవినీతికి బాగా ఆస్కారం ఉన్న బిల్డింగులు ఏ పార్టీ కట్టాలి... ఎంత కమీషన్లు కొట్టాలి అన్నది కాదు కదా అని ప్రశ్నించారు. కాబట్టి, అమరావతి పేరిట జరుగుతున్న అవినీతి యజ్ఞాన్ని ప్రజలందరి తరఫున ప్రశ్నిస్తూ, ఎస్కలేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో అవినీతిని సవాలు చేస్తూ త్వరలో న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తానని సాయిరెడ్డి ప్రకటించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి మాత్రమే అని టీడీపీ, కాదు మావిగన్ అని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండూ చేస్తున్న భిన్న అర్థరహిత వాదనలు చూసిన తరవాత, బాధ్యత గల ఒక పౌరుడిగా తన అభిప్రాయాలు ప్రజలతో పంచుకుంటున్నాని సాయిరెడ్డి ట్వీట్ చేశారు.
ఇందులో రాజధాని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి అన్న అంశం మీద శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను వీరంతా ఎందుకు పక్కన పెట్టారని చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రం విడిపోయిన 15 ఏళ్ల తరవాత 2029లో మరో జనరల్ ఎన్నికలు జరుగుతాయని, ఆ ఎన్నికల్లో కూడా రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలో ప్రజలు మరోసారి నిర్ణయించాలా? రాజధాని పేరుమీద జరుగుతున్న ఈ పొలిటికల్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ను ఆపేయాల్సిన బాధ్యత అన్ని పార్టీల మీదా ఉందా? లేదా? అని నిలదీశారు.
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