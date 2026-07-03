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ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం.. వివాహిత ప్రియుడి బెదిరింపులు.. పురుగుల మందు తాగి యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమ పేరుతో ప్రియుడు మోసం చేశాడు. ప్రేమించానని గొంతు కోశాడు. ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుందని తెలిసి మిన్నకుండక ఆమెను బెదిరించాడు. వేధింపులకు గురిచేశాడు. చివరికి పెళ్లికి ముందు ఇలా ప్రియుడి చేతిలో వేధింపులకు గురికావడం కంటే.. అతడి బ్లాక్ మెయిల్కు తలొగ్గడం కంటే తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడమే బెటర్ అనుకుంది ఓ మహిళ. అంతే పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువతి.. కన్నవారి పరువు కోసం పురుగుల మందు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన విజయనగరం జిల్లా తోండ్రంగి గ్రామంలో వెలుగుచూసింది.
Vijayanagaram Woman
తోండ్రంగి గ్రామానికి చెందిన అఖిల (22) డిగ్రీ పూర్తి చేసి విశాఖపట్నంలోని ఒక ప్రైవేటు సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తూ, అనారోగ్యంతో ఉన్న తండ్రి, తల్లి, చెల్లికి ఆసరాగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో అదే గ్రామానికి చెందిన వివాహితుడు, ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి అయిన రామునాయుడు అనే వ్యక్తితో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇటీవల అఖిలకు వేరొక వ్యక్తితో పెళ్లి సంబంధం కుదిర్చారు ఆమె కుటుంబీకులు.
జూలై 2న (గురువారం) నిశ్చితార్థానికి ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. అంతే ఈ విషయం తెలుసుకున్న రామునాయుడు అఖిలను వేధించాడు. పురుగుల మందు ఇచ్చి చావమన్నాడు. అలా చేయకపోతే.. పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తికి మన విషయం చెప్పి సంబంధం చెడగొడతానని బెదిరించాడు.
దీంతో అఖిల జూన్ 30న పురుగుమందు తాగింది. ఆపై ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పోలీసులు మరణానికి ముందు యువతి వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. మృతురాలి తండ్రి రాము ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు గరివిడి ఎస్సై లోకేశ్వరరావు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కామాఖ్య నుంచి హార్ట్ ఫుల్ మెలోడీ ఏముందో ఏమో సాంగ్ రిలీజ్
సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఏముందో ఏమో సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు.
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ఫస్ట్ డే నాగ బంధం, రావు బహదూర్ ఓపెనింగ్స్ రిపోర్ట్
ఈరోజు శుక్రవారంనాడు విడుదలైన తెలుగు సినిమాల రిపోర్ట్ ను ట్రేడ్ వర్గాలు ఎనలైజ్ చేశాయి. ఎగ్జిబిటర్ల రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హీరో సత్యదేవ్ నటించిన రావు బహదూర్, విరాట్ కర్ణ నటించిన నాగ బంధం సినిమాలు గ్రాండ్ రిలీజ్ ను సొంతం చేసుకున్నాయి రెండు సినిమాల్లో నాగ బంధం మూవీ దాదాపు 100 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిందని దర్శకుడు అబిషేక్ నామా తెలియజేశాడు.
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Ntr: అఖిల్ అక్కినేని 'లనిన్ ట్రైలర్కు టాలీవుడ్ తారల మద్దతు
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ జూన్ 30న విడుదల చేసిన మూడు నిమిషాల ఈ ట్రైలర్లో, రాయలసీమ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మరియు తమన్ ఎస్ అందించిన శక్తివంతమైన సంగీతం ఉన్నాయి. ఇందులో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. రామ్ చరణ్ వంటి తారలు దీనిని 'అద్భుతం' మరియు 'పేలుడులా ఉంది' అని ప్రశంసించగా, మహేష్ బాబు దీనిలోని 'హృదయం మరియు అగ్ని'ని కొనియాడారు.