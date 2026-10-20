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  4. Vijayasai Reddy Announces Launch of New Political Party on November 11 in Vijayawada
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (14:46 IST)

విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రారంభ ముహూర్తం ఫిక్స్..

vijayasaireddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (14:46 IST)
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వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీని స్థాపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన గతంలో వెల్లడించారు. ఇపుడు ఆ పార్టీ స్థాపించే ముహూర్తాన్ని వెల్లడించారు. నవంబరు 11వ తేదీన ఉదయం 11 గంటల 11 నిమిషాలకు విజయవాడలోని ఎన్-కన్వెన్షన్ సెంటరులో పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుక ఉంటుందని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు పార్టీలు, రెండు కుటుంబాల దోపిడీకి ముగింపు పలకడమే తమ ప్రధాన అజెండా అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కుల, మత రాజకీయాలను తిరస్కరించి రెడ్ బుక్ రఫ్పా రఫ్పా ఫ్యాక్షన్ల నుంచి రాష్ట్రానికి విముక్తి కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. అమ్మవారి దీవెనలతో ప్రజల ఆకాంక్షలే అజెండాగా పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్టు తెలిపారు. 
 
ఈ సందర్భంగా తమ పార్టీ సిద్ధాంతాలను, ప్రజలకు ఇవ్వబోయే హామీలను కూడా విజయసాయి రెడ్డి వెల్లడించారు. కరవు కాటకాలు, కరెంట్ కోతలు లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నిర్మిస్తామని, ప్రతి ఎకరాకు రెండు పంటలకు సాగునీరు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి ఇంటికీ ఉచిత విద్యుత్, యువతకు 100 శాతం ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం, పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆదాయం పెంచి, ఖర్చులు తగ్గించడం వంటి కీలక హామీలను ఆయన ముందుంచారు. 80 యేళ్ళుగా నెరవేరని ప్రజల ఆకాంక్షలను నేర్పి, యువత కోసం జెన్ జీ నాయకుల తయారీ ఫ్యాక్టరీగా తమ పార్టీ పని చేస్తుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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