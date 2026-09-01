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  4. vijayasai reddy was beaten by sajjala kotamreddy confirms physical assault allegations kotamreddy sridhar reddy allegations
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (23:15 IST)

సాయన్నను రెస్ట్ రూమ్‌కు లాక్కెళ్లి చొక్కాపట్టుకుని కొట్టారు : కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి (Video)

sayanna - kotamreddy - sajjala
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (23:15 IST)
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వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిని వైకాపా ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి కొట్టిన మాట నిజమేనని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2022లో జరిగిన ప్లీనరీ సమావేశంలో సజ్జల తనపై చేయి చేసుకున్నారని, ఆ సమయంలో జగన్ అక్కడే ఉండే ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని విజయసాయి తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెల్సిందే. సాయిరెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను నెల్లూరు గ్రామీణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అంగీకరించారు. 
 
ప్లీనరీ జరిగే వేదిక పక్కన ఉన్న రెస్ట్ రూమ్‌లోకి విజయసాయిరెడ్డిని లాక్కెళ్లి చొక్కాపట్టుకుని సజ్జల కొట్టారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అయితే, సాయన్న మాత్రం తిరిగి దాడి చేయలేదన్నారు. ఈ ఘటనతో విజయసాయి రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలకు నిజం చేకూరినట్టయింది. 
 
కాగా, వైకాపాలో తనకు 72 అవమానాలు జరిగినట్టు విజయసాయిరెడ్డి చెబుతున్నారు. తనకు తెలిసి మరో అవమానం కూడా జరిగిందని కోటంరెడ్డి గుర్తుచేశారు. ఒకసారి విజయసాయి రెడ్డి తాళ్లపూడికి వచ్చినపుడు కాకుపల్లి సెంటర్‌లో ఆయనకు వాహనాలతో ఘన స్వాగతం పలికారని, ఈ విషయం తెలుసుకున్న సజ్జల ఆయన్ను ఫోనులో తీవ్ర పదజాలంతో దూషించారని కూడా కోటంరెడ్డి వివరించారు. ఈ పరిణామాలు పార్టీలో విజయసాయిరెడ్డికి ప్రాధాన్యత తగ్గించేందుకు సజ్జల వర్గం ప్రయత్నించిందన్న వాదనలకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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