సాయన్నను రెస్ట్ రూమ్కు లాక్కెళ్లి చొక్కాపట్టుకుని కొట్టారు : కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి (Video)
వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిని వైకాపా ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి కొట్టిన మాట నిజమేనని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2022లో జరిగిన ప్లీనరీ సమావేశంలో సజ్జల తనపై చేయి చేసుకున్నారని, ఆ సమయంలో జగన్ అక్కడే ఉండే ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని విజయసాయి తాజాగా సంచలన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెల్సిందే. సాయిరెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను నెల్లూరు గ్రామీణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అంగీకరించారు.
ప్లీనరీ జరిగే వేదిక పక్కన ఉన్న రెస్ట్ రూమ్లోకి విజయసాయిరెడ్డిని లాక్కెళ్లి చొక్కాపట్టుకుని సజ్జల కొట్టారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అయితే, సాయన్న మాత్రం తిరిగి దాడి చేయలేదన్నారు. ఈ ఘటనతో విజయసాయి రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలకు నిజం చేకూరినట్టయింది.
కాగా, వైకాపాలో తనకు 72 అవమానాలు జరిగినట్టు విజయసాయిరెడ్డి చెబుతున్నారు. తనకు తెలిసి మరో అవమానం కూడా జరిగిందని కోటంరెడ్డి గుర్తుచేశారు. ఒకసారి విజయసాయి రెడ్డి తాళ్లపూడికి వచ్చినపుడు కాకుపల్లి సెంటర్లో ఆయనకు వాహనాలతో ఘన స్వాగతం పలికారని, ఈ విషయం తెలుసుకున్న సజ్జల ఆయన్ను ఫోనులో తీవ్ర పదజాలంతో దూషించారని కూడా కోటంరెడ్డి వివరించారు. ఈ పరిణామాలు పార్టీలో విజయసాయిరెడ్డికి ప్రాధాన్యత తగ్గించేందుకు సజ్జల వర్గం ప్రయత్నించిందన్న వాదనలకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి.
సజ్జల–విజయసాయి వివాదంపై కోటంరెడ్డి సంచలన రియాక్షన్!— ???? ???????????????????????? ???? (@dmuppavarapu) September 1, 2026
“విజయసాయిని సజ్జల కొట్టిన మాట వాస్తవమే.”
ప్లీనరీ సమయంలో అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిందని, అదే సమయంలో సజ్జల విజయసాయిపై చేయి చేసుకున్నారని ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. pic.twitter.com/5w1lp1OjhK