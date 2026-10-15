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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (19:57 IST)

వేగా జ్యూవెలర్స్ ఆధ్వర్యంలో 'రాగ దాండియా ఉత్సవ్' : ఎండీ నవీన్ వనమా

naveen - sudhakar vanama
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (19:57 IST)
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విజయవాడ నగర సాంస్కృతిక వైభవాన్ని, కళలను ప్రతిబింబించేలా దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల శుభ సందర్భంగా వేగా జ్యువెలర్స్ ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 'రాగ దాండియా ఉత్సవ్ 2.0' వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నవీన్ వనమా తెలిపారు. వీ వైబ్ సహకారంతో అక్టోబరు 17వ తేదీ సాయంత్రం 7:00 గంటల నుండి ఎం.జి.రోడ్‌లోని ఎస్.ఎస్.కన్వెన్షన్ హాల్ వేదికగా ఈ నవరాత్రి సంబరాలు అట్టహాసంగా జరగనున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. 
 
బందర్ రోడ్డు లబ్బీపేటలోని వేగా జువెలర్స్ షో రూమ్‌లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రాగ దాండియా ఉత్సవ్ 2.0' కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మెగా సాంస్కృతిక ఉత్సవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన సభ ఉప సభాపతి కె.రఘురామకృష్ణంరాజు (ట్రిపుల్ ఆర్) ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారని పేర్కొన్నారు. ఆయనతో పాటు టాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేయనున్నారని తెలిపారు. బెజవాడ సంస్కృతి, కళా వైభవానికి సరికొత్త జోష్ జోడిస్తూ సినిమా తారల రాకతో ఈ దాండియా రాత్రి మరింత కలర్‌ఫుల్‌గా మారనుందని నవీన్ వనమా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
 
​ఈ ఉత్సవంలో నగర ప్రజలను, యువతను ఉర్రూతలూగించడానికి విభిన్న కార్యక్రమాలను రూపకల్పన చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ఉదయ్ మాస్టర్, వారి బృందం ప్రదర్శించబోయే ప్రత్యేక నృత్య రూపకాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఈ ఈవెంట్‌కు ప్రధాన హైలైట్‌గా నిలవనున్నాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఇద్దరు ప్రముఖ డీజేల అదిరిపోయే సంగీతం, సంప్రదాయ పంజాబీ ధోల్ వాయిద్యాల మధ్య నగర యువతీ యువకులు సంప్రదాయ దుస్తులలో దాండియా కోలాటాలతో అలరించనున్నట్లు చెప్పారు.
 
​ఉత్సవానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్క అతిథికి ప్రవేశ ద్వారం వద్దే హారతి, తిలకంతో మన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా ఘన స్వాగతం పలకనున్నట్లు నవీన్ వనమా తెలిపారు. వేడుక ప్రాంగణంలో సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా రకరకాల నోరూరించే ఫుడ్ స్టాల్స్, ప్రత్యేక మాక్‌టైల్స్ కౌంటర్లు, ఫేస్ పెయింటింగ్, కలర్‌ఫుల్ గాజుల స్టాల్స్, సంప్రదాయ పోటీలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అలాగే, ఈ వేడుకల్లోని మధుర జ్ఞాపకాలను బంధించేందుకు ప్రత్యేకంగా 'మ్యాగ్నెటిక్ ఫోటో బూత్'తో పాటు పలు సెల్ఫీ పాయింట్లను తీర్చిదిద్దినట్లు పేర్కొన్నారు. 
 
విజయవాడ నగర కళా వైభవాన్ని చాటిచెప్పేలా, ఒకే వేదికపై సంగీతం, సంప్రదాయ నృత్యాలు మరియు వినోదాన్ని అందిస్తున్న ఈ 'రాగ దాండియా ఉత్సవ్ 2.0'లో నగర ప్రజలు, మహిళలు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని వేగా జ్యువెలర్స్ ఎండీ నవీన్ వనమా,  పిలుపునిచ్చారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో వేగా జువెలర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుధాకర్ వనమా తదితరులు పాల్గొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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