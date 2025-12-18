నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి బ్రదర్స్కు దక్కని ఊరట
నకిలీ మద్యం కేసులో వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ సోదరులకు ఊరట దక్కలేదు. ఇదే కేసులో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న జగన్మోహన్ రావు, 18వ నిందితుడుగా ఉన్న జోగి రమేశ్, 19వ నిందితుడు జోగి రాము బెయిల్ పిటిషన్లను విజయవాడలోని ఎక్సైజ్ కోర్టు తిరస్కరించింది. అయితే, ఇదే కేసులో నిందితులుగా ఉన్న కొంతమందికి మాత్రం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
మరోవైపు, జోగి సోదరులకు కోర్టు విధించిన రిమాండ్ గురువారంతో ముగిసింది. దీంతో జోగి రమేశ్, జోగి రాము సహా 13 మంది నిందితులను అధికారులు కోర్టులో హాజరుపరచగా, వీరందరికీ ఈ నెల 31 వరకు నిందితులకు న్యాయస్థానం రిమాండ్ పొడిగించింది. కాగా, గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా జోగి రమేశ్ పని చేశారు.
ఆయన అండదండలతో ఆయన అనుచరులు నకిలీ మద్యం ఫ్యాక్టరీని స్థాపించి ఇష్టారాజ్యంగా నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసి సరఫరా చేశారు. ఈ తంతు రాష్ట్రంలో టీడీపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వెలుగు చూసింది. దీంతో ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.