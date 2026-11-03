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  4. Vijayawada JanaSena mayor candidate Vangaveeti Radhakrishna-s margin crosses one lakh
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (23:44 IST)

లక్ష దాటిన విజయవాడ జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ మెజారిటీ

vangaveeti
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (23:44 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక స్థానమైన విజయవాడ కార్పొరేషన్ జనసేన కైవసం చేసుకోబోతున్నట్లు ఆ పార్టీ అభ్యర్థి, వంగవీటి మోహనరంగా తనయుడు వంగవీటి రాధా మెజారిటీని చూస్తే తెలుస్తుంది. మురసు తుఫాన్ భారీ వర్షాలు కారణంగా ఓటింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం... వంగవీటి రాధా తన సమీప ప్రత్యర్థిపై లక్షకు పైగా ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో వంగవీటి రాధా గెలుపు దాదాపు ఖాయమైనట్లే. ఈ నేపధ్యంలో ఇప్పటికే జనసేన అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, వంగవీటి రాధాకి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంచివార్త వింటారని అన్నారు. ఆయన అన్నమాట ప్రకారం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అవబోతున్నారు వంగవీటి రాధా. 
 
గుంటూరు నగర్ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్న తెదేపా
గుంటూరు నగర మేయర్ పీఠాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ కూటమి తరపున తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ పోటీ చేశారు. మంగళవారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో ఆమె ఘన విజయం సాధించారు. గుంటూరు కార్పొరేషన్‌లో మొత్తం 73 వార్డులు ఉండగా, వీటిలో అత్యధికంగా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు గెలుచుకున్నాయి. మేయర్ అభ్యర్థిగా లక్ష్మీ అపర్ణ విజయం సాధించారు. దీంతో టీడీపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. 
 
కాగా, మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తన సోదరి లక్ష్మీ అపర్ణను గెలిపించాలని సినీ నటుడు జగపతిబాబు సైతం ఓ వీడియో ద్వారా ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేసిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, చిత్తూరు, తిరుపతి కార్పొరేషన్‌లలో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థులు కఠారి హేమలత, మన్నె శ్రీనివాస ప్రసాద్ గెలుపొందారు. అలాగే, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాగుతున్న పురపోరు ఓట్ల లెక్కింపులో కూటమి జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. 
 
అలాగే, చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ అభ్యర్థులు అఖండ విజయం సాధించారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మొత్తం 32 వార్డులు ఉండగా, వాటన్నింటినీ టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లో వైకాపాకు ఒక్కటంటే ఒక్క సీటు కూడా దక్కలేదు. కనీసం ఖాతాకూడా తెరవలేకపోయింది. దీంతో కుప్పంలోని ఆ పార్టీ శ్రేణులు తీవ్ర నిరాశలో కూరుకునిపోయారు. కుప్పంలో టీడీపీ సాధించిన ఘనవిజయంతో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే పలుచోట్ల బాణాసంచా కాల్చి, మిఠాయిలు పంచుకుని తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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