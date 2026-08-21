తెలంగాణలో జగన్కు స్వాగతం పలికేందుకు భారీ బ్యానర్లు
తెలంగాణలో జగన్కు స్వాగతం పలికేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ భారీ బ్యానర్ దృశ్యం ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇందులో జగన్తో పాటు కేసీఆర్, కేటీఆర్ కూడా కనిపిస్తుండటం వల్ల, దీనిలో స్పష్టమైన బీఆర్ఎస్ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తెలంగాణలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య ఉన్న సమన్వయానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన సంకేతం కావచ్చు.
అలాగే, ఈ రెండు పార్టీల అగ్రనేతల మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధానికి కూడా ఇది నిదర్శనం. ఇటీవలి కాలంలో జగన్ హైదరాబాద్కు రావడం ఇదే మొదటిసారి కానుండటంతో, ఇక్కడి వైసీపీ మద్దతుదారులలో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో స్పష్టమైన ఆంధ్ర ప్రభావం ఉండటం గమనార్హం. టీడీపీ సానుభూతిపరులు, చంద్రబాబు మద్దతుదారులు రేవంత్కు మద్దతు ఇస్తుండగా, జగన్ వర్గం మాత్రం పైకి బీఆర్ఎస్తో కలిసి నడుస్తోంది.