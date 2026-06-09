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  4. Visakha Steel Plant accident: Rs 25 lakh compensation for the families of the deceased: Deputy CM Pawan Kalyan
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (13:34 IST)

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం, మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల పరిహారం: పవన్ కల్యాణ్

pawan kalyan
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (13:31 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (13:34 IST)
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విశాఖపట్టణం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన 8 మంది మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షలు పరిహారంతో పాటు ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడినవారికి రూ. 10 లక్షలు చొప్పున పరిహారం అందజేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
 
ప్రమాదంలో గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను ఆయన పరామర్శించారు. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ... ప్రమాద ఘటనపై పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఓ కమిటీని వేస్తాం. అన్ని వివరాలను సేకరిస్తాము. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరినప్పుడు బాధపడటం కాదు, ఇట్లాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటాము అని అన్నారు.
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ఐవీఆర్

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