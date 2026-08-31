విశాఖలో ఘోరం.. కారులో మంటలు.. డ్రైవర్ సజీవ దహనం
విశాఖలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున విశాఖపట్నం జిల్లా గాంధీగూడెం పరిధిలోని సతురువు జంక్షన్ వద్ద వేగంగా వచ్చిన కారు ఒకటి లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం NH-16 ఆనందపురం-అనకాపల్లి జాతీయ రహదారిపై, ఆనందపురం-పెందుర్తి సర్వీస్ రోడ్డు సమీపంలో జరిగింది. ఢీకొట్టిన వెంటనే కారు ఇంజిన్ నుంచి మంటలు చెలరేగి, వాహనం పూర్తిగా కాలిపోయింది.
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వాహనం నుంచి బయటపడలేకపోయిన డ్రైవర్ సజీవ దహనమయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
మృతుడి వివరాలను గుర్తించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆనందపురం ఎస్ఐ శివ తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.