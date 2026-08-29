Visakhapatnam: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య.. ఏమైంది..?
పెందుర్తిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారం కాలనీలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు మరణించారు. స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
Pendurthi
మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్ ముందుగా తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలకూ విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను కూడా విషం సేవించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆ కుటుంబం ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మృతులను ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్ అయిన మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్, కూరగాయలు అమ్ముతూ జీవనం సాగించే ఆయన భార్య, రెండేళ్లు, మూడేళ్ల వయసున్న వారి ఇద్దరు పిల్లలుగా గుర్తించారు. ఈ కుటుంబం వలస వచ్చి పెందుర్తిలోని ఒక అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తోంది.
శుక్రవారం నాడు ప్రవీణ్ కుమార్ తన కుటుంబంతో కలిసి రక్షాబంధన్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. కుటుంబ తగాదాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఇతర కారణాలు ఈ అనుమానిత ఆత్మహత్యకు దారితీశాయా అనే కోణంలో అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.