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  4. Visakhapatnam: Four Members of Family Die by Suicide in Pendurthi
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (09:23 IST)

Visakhapatnam: ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య.. ఏమైంది..?

Pendurthi
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (09:23 IST)
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Pendurthi
పెందుర్తిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. పెందుర్తి మండలం చింతల అగ్రహారం కాలనీలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు మరణించారు. స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
 
మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్ ముందుగా తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలకూ విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను కూడా విషం సేవించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆ కుటుంబం ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
మృతులను ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్ అయిన మల్ల ప్రవీణ్ కుమార్, కూరగాయలు అమ్ముతూ జీవనం సాగించే ఆయన భార్య, రెండేళ్లు, మూడేళ్ల వయసున్న వారి ఇద్దరు పిల్లలుగా గుర్తించారు. ఈ కుటుంబం వలస వచ్చి పెందుర్తిలోని ఒక అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తోంది.
 
శుక్రవారం నాడు ప్రవీణ్ కుమార్ తన కుటుంబంతో కలిసి రక్షాబంధన్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. కుటుంబ తగాదాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఇతర కారణాలు ఈ అనుమానిత ఆత్మహత్యకు దారితీశాయా అనే కోణంలో అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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