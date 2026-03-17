విశాఖ గంగవరంలో సైకో, పోలీసు జీపు వేసుకుని రోడ్డుపై వీరంగం, చెరువులో దూకి... video
మానసికంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నవారు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇలాంటివారిని సైకోలు అంటుంటారు. విశాఖపట్టణంలో ఇలా వింతగా ప్రవర్తించే ఓ వ్యక్తి పోలీసు పెట్రోల్ వాహనాన్ని దొంగిలించి కారు, ఆటోలను ఢీకొట్టాడు. అతడు నడుపుతున్న జీపును పోలీసులు వెంబడిస్తుండటంతో వాహనాన్ని వదిలేసి చెరువులో దూకేసాడు. దీనితో అతడిని బైటకు తీసుకుని వచ్చేందుకు దాదాపు 3 గంటల పాటు అగ్నిమాపక దళం మరియు పోలీసులు శ్రమించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రేణూ దేశాయ్కి సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు: ఇద్దరు అరెస్ట్
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్కి సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది వేధిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వీరిపై ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ముఖ్యంగా వీధికుక్కల విషయంపై రేణూ దేశాయ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన దగ్గర్నుంచి ఆమెపై కొందరు అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వస్తున్నారు. వీరికి రేణూ వార్నింగుకి కూడా ఇచ్చింది.
కానీ వారు తమ ప్రవర్తనను మార్చుకోలేదు. దీనితో ఆమె సైబరాబాదు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. సోషల్ మీడియాలో వారి ఖాతాలను ట్రేస్ చేసి వారిని అరెస్ట్ చేసారు పోలీసులు. మరోవైపు యాంకర్ అనసూయ కూడా తనను ట్రోల్ చేస్తున్నవారిపై ఫిర్యాదు చేసారు. ఆ కేసులో ఒకరిని అరెస్ట్ చేసారు పోలీసులు. కనుక సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసే నోటికి వచ్చిన అసభ్య వ్యాఖ్యలు పోస్ట్ చేస్తే సదరు వ్యక్తులు పోలీసులకు చిక్కుతారని ఇది తెలుపుతుంది.