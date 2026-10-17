రిటైర్డ్ సెంట్రల్ జీఎస్టీ కమిషనర్ను కిడ్నాప్ చేసిన దుండగులు
విశాఖపట్నంలోని మధురవాడ-రుషికొండ ఐటీ సెజ్ జంక్షన్ వద్ద రిటైర్డ్ సెంట్రల్ జీఎస్టీ కమిషనర్ పి. ఆనంద్ కుమార్ను దుండగులు కిడ్నాప్ చేశారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఆనంద్ కుమార్ తన కారులో ప్రయాణిస్తుండగా నిందితులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అనంతరం, ఆయన డ్రైవర్ను, సహాయకుడిని మరికవలస వద్ద వదిలేసి, ఆనంద్ కుమార్ను వేరే ప్రాంతానికి తరలించారు. బాధితుడి డ్రైవర్, భార్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
చివరకు, విశాలాక్షి నగర్లో ఆనంద్ కుమార్ను గుర్తించి సురక్షితంగా కాపాడారు. ఈ కిడ్నాప్ ఘటనకు సంబంధించి తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.