విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరించబడదు.. పల్లా శ్రీనివాసరావు
Visakhapatnam Steel Plant
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలోనే స్థిరంగా ఉంటుందని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరించబడదని తెలుగుదేశం ఏపీ అధ్యక్షుడు, గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, వైకాపాతో పొత్తు పెట్టుకున్న నాయకులు, ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రతినిధులు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన తోసిపుచ్చారు. తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్న సమయంలో ప్లాంట్ను రక్షించడంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పోషించిన పాత్రను పల్లా శ్రీనివాసరావు గుర్తు చేశారు.
రూ.14,000 కోట్లకు పైగా పునరుద్ధరణ ప్యాకేజీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి రూ.11,440 కోట్లు, రాష్ట్రం నుండి రూ.2,600 కోట్లు సమీకరించబడిందని పల్లా శ్రీనివాసరావు ఎత్తి చూపారు. ఈ నిధులు ముడి పదార్థాలు, విద్యుత్, నీటి స్థిరమైన సరఫరాను నిర్ధారించాయి, ప్లాంట్ కార్యకలాపాలకు ప్రాణం పోశాయి" అని ఆయన అన్నారు
ర్మిక సంఘాలు లేవనెత్తిన ఆందోళనలకు స్పందిస్తూ, కొన్ని సహాయక పనులను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అవుట్సోర్సింగ్ చేయడం ప్రైవేటీకరణగా తప్పుగా భావించకూడదని శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు. "ఇటువంటి ఏర్పాట్లు కొత్తవి కావు. అవి దశాబ్దాలుగా ఉన్నాయి. నేడు, 15,000 మందికి పైగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ప్లాంట్లో పనిచేస్తున్నారు. ఉత్పత్తికి వారి సహకారం చాలా ముఖ్యమైనది" అని ఆయన అన్నారు.