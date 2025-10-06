Visakhapatnam: కంచెరపాలెంలో భారీ చోరీ.. బంగారం, నగదు, కారును దోచుకెళ్లారు..
విశాఖలోని రెడ్డి కంచెరపాలెం ప్రాంతంలో భారీ చోరీ జరిగింది. జాతీయ రహదారికి సమీపంలో ఉన్న ఒక ఇంట్లోకి దొంగలు చొరబడి 12 తులాల బంగారం, రూ.3 లక్షల నగదు, ఒక కారును దోచుకుని పారిపోయారు. తెల్లవారుజామున 1 గంటల ప్రాంతంలో దొంగలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఒక వృద్ధ మహిళను, ఆమె మనవడిని కట్టివేసి, వున్నదంతా దోచుకున్నారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దొంగిలించబడిన కారు తరువాత మరికవలస సమీపంలో వదిలివేయబడింది. నిందితులను గుర్తించడానికి, వారిని కనిపెట్టడానికి పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలిస్తున్నారు.