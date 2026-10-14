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  4. Visakhapatnam: Three Arrested in Woman's Death Over Dowry Harassment
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (17:24 IST)

భర్త, అత్తమామల వరకట్నం వేధింపులు.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య

Woman
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:24 IST)
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Woman
విశాఖపట్నం జిల్లా అనకాపల్లి పట్టణంలోని బీహెచ్‌పీవీ ప్రాంతంలో, అదనపు కట్నం కోసం భర్త, అత్తమామల వేధింపులు భరించలేక 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. వివరాల ప్రకారం, బీహెచ్‌పీవీ ప్రాంతానికి చెందిన గుడు సాధు రావు కుమార్తె శ్రీవాణికి 2022లో మల్ల ముకుంద విజయ్‌తో వివాహం జరిగింది. 
 
వీరికి రెండేళ్ల కుమార్తె ఉంది. గత కొద్ది రోజులుగా శ్రీవాణి భర్త విజయ్, అత్త సత్యవతి, మామ పైడి కృష్ణ అదనపు కట్నం కోసం ఆమెను వేధిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
ఆ వేధింపులను తట్టుకోలేక, శ్రీవాణి సోమవారం రాత్రి తన నివాసంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు ఆ ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. వారిని అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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