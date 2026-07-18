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  4. Vizag: 1.7kg Baby Treated For Rare Brain Disorder
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (18:56 IST)

Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స

Operation
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (18:56 IST)
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Operation
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్‌ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. 
 
ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది. 
 
వీఓజీఎం అనేది ఒక అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధి. దీనిలో అసాధారణ రక్తనాళాల కారణంగా రక్తం ధమనుల నుండి నేరుగా సిరలలోకి ప్రవహిస్తుంది. దీనివల్ల గుండె రక్త ప్రసరణపై అధిక ఒత్తిడి పడుతుంది. సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే, ఇది గుండె వైఫల్యం, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, బహుళ అవయవాల పనితీరులో లోపం, అధిక మరణ ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది. 
 
ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా గర్భం దాల్చిన ఒక శిశువులో, సాధారణ ప్రసవపూర్వ స్కానింగ్‌లలో పిండం మెదడులో అసాధారణ రక్త ప్రవాహం ఉన్నట్లు వెల్లడైన తర్వాత, గర్భం చివరి దశలో ఈ వ్యాధిని గుర్తించారు. ఆ శిశువు నెలలు నిండకుండానే జన్మించి, నవజాత శిశువుల అత్యవసర సంరక్షణ విభాగంలో చేర్చబడింది.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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