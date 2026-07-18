సంబంధిత వార్తలు
- ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
- విక్రమ్-1 విజయవంతం.. లాంచ్ వ్యూ గ్యాలరీలో మంత్రి లోకేశ్, దేవాన్ష్.. మోదీ కితాబు
- చారిత్రాత్మక విక్రమ్-1 ప్రయోగానికి శ్రీహరికోట సిద్ధం
- 18-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు...
- నీట్ యూజీ 2026లో ఆకాశ్ హైదరాబాద్కు చెందిన 14 మంది విద్యార్థులు అగ్ర ర్యాంకులు
Vizag: 1.7 కిలోల బరువున్న శిశువుకు అరుదైన మెదడుకు శస్త్ర చికిత్స
విశాఖపట్నంలోని వైద్యులు, వీన్ ఆఫ్ గాలెన్ మాల్ఫార్మేషన్ అనే అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే మెదడు రక్తనాళాల సమస్యను గుర్తించి, కేవలం 1.7 కిలోల బరువున్న అకాల శిశువుకు సంక్లిష్టమైన న్యూరోవాస్కులర్ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
Operation
ఈ ప్రక్రియను ఆసుపత్రికి చెందిన వివిధ విభాగాల నిపుణులతో కూడిన నవజాత శిశు సంరక్షణ బృందం, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోవాస్కులర్ నిపుణుడు డాక్టర్ శివ శంకర్ దలైతో కలిసి చేపట్టింది.
వీఓజీఎం అనేది ఒక అరుదైన పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధి. దీనిలో అసాధారణ రక్తనాళాల కారణంగా రక్తం ధమనుల నుండి నేరుగా సిరలలోకి ప్రవహిస్తుంది. దీనివల్ల గుండె రక్త ప్రసరణపై అధిక ఒత్తిడి పడుతుంది. సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే, ఇది గుండె వైఫల్యం, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, బహుళ అవయవాల పనితీరులో లోపం, అధిక మరణ ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది.
ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా గర్భం దాల్చిన ఒక శిశువులో, సాధారణ ప్రసవపూర్వ స్కానింగ్లలో పిండం మెదడులో అసాధారణ రక్త ప్రవాహం ఉన్నట్లు వెల్లడైన తర్వాత, గర్భం చివరి దశలో ఈ వ్యాధిని గుర్తించారు. ఆ శిశువు నెలలు నిండకుండానే జన్మించి, నవజాత శిశువుల అత్యవసర సంరక్షణ విభాగంలో చేర్చబడింది.
Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హే చికీతా’ మూవీని ధనరాజ్ లెక్కల తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని జూలై 24న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Soori: సుహాస్, సూరి నటించిన మండాడి చిత్రాన్ని విడుదలచేస్తున్న మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్
సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలను పోషించిన చిత్రం మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కిస్తుండగా ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది. బోట్ సీక్వెన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటాయని ఆల్రెడీ టీం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చే థ్రిల్లర్ : సుమంత్
Priyanka Chopra: వారణాసి నుండి ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ పోస్ట్ చేసిన రాజమౌళి
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తన తాజా సినిమా 'వారణాసి' నుంచి ఏదో ఒక వార్తను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం అవి వైరల్ కావడం జరుగున్న విషయం తెలిసిందే. పబ్లిసిటీకి పెద్దగా ఖర్చు చేయకుండా ఆయన మార్కెటింగ్ అంచనాను ఏ దర్శక నిర్మాత కూడా అందుకోలేదు. తాజాగా ఆయన వారణాసి నుండి ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ ను తన ఇన్ స్ట్రాలో విడుదల చేశారు.
Sumanth: వారాహి అమ్మవారి చుట్టూ సాగే కథతో మహేంద్రగిరి వారాహి సిద్ధం
సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న స్పిరిచువల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ మహేంద్రగిరి నేపథ్యంగా, వారాహి మాత డివైన్ పవర్ చుట్టూ సాగే ఈ కథలో ఎన్నో అంతుచిక్కని సంఘటనలు, రహస్యాలు, మిస్టరీతో ప్రేక్షకులకు సరికొత్త సినీ అనుభూతిని అందించబోతుంది. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి గోస్వామి, మాళవిక నాయర్, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, అలీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.