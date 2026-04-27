కుమారుడి నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్.. జరిమానాలతో విసిగిపోయి మోటార్ సైకిల్కు నిప్పంటించాడు..
ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నం జిల్లా, పెందుర్తికి చెందిన ఒక తండ్రి, తన కొడుకు నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్, పలు జరిమానాలతో విసిగిపోయి, తాను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో కొనిచ్చిన మోటార్సైకిల్కు నిప్పంటించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. వేపగుంట సమీపంలోని బంటక కాలనీకి చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
సుమారు ఏడాది క్రితం, కాలేజీకి బైక్ అవసరమని ఆ బాలుడు పదేపదే అడగడంతో తండ్రి అతనికి బైక్ కొనిచ్చాడు. ఒత్తిడికి తలొగ్గి అతను బైక్ కొన్నాడు. ద్విచక్ర వాహనం సొంతం చేసుకున్న కొత్త ఆనందంతో ఆ బాలుడు స్నేహితులతో కలిసి కాలేజీకి వెళ్లడం ప్రారంభించాడు.
అతను ట్రాఫిక్ నియమాలను కూడా ఉల్లంఘించి, కొన్నాళ్ల క్రితం ఒక ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. ఆ ప్రమాదానికి తండ్రి ఆసుపత్రి ఖర్చుల కింద లక్ష రూపాయలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. జరిమానాలు పెరిగిపోతుండగా, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేసినందుకు చలాన్ రావడంతో అతనిలో సహనం నశించింది.
తాను కొనిచ్చిన బైక్ వల్లే కొడుకు నిర్లక్ష్యంగా తయారయ్యాడని తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆ తండ్రి, వాహనాన్ని కాలనీ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లి నిప్పంటించాడు. రోడ్డు పక్కన తగలబెట్టిన వాహనం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.