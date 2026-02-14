అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్
ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం రాష్ట్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. వైజాగ్- అమరావతిలోని ఆర్థిక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రకటనలలో ఒకటి. వైజాగ్తో పాటు, అమరావతి, రాయలసీమలో ఆర్థిక ప్రాంతాలను ప్రకటించారు. వైజాగ్ ఆర్థిక ప్రాంతంలో 10 జిల్లాలు ఉంటాయి.
అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు ఉంటాయి. వైజాగ్ ఆర్థిక కేంద్రంగా రూ.28,000 కోట్లు ప్రకటించగా, రాయలసీమ ఉద్యానవన కేంద్రంగా రూ.30,000 కోట్లు కేటాయించారు. వివిధ నిధుల ద్వారా అమరావతిలో వేగవంతమైన అభివృద్ధి జరుగుతుందని పయ్యావుల చెప్పారు. 97 ప్రాజెక్టులకు రూ.57,868 కోట్లు కేటాయించినట్లు ఆయన చెప్పారు.
అమరావతికి చట్టబద్ధమైన హోదా ఇచ్చే ప్రక్రియను కేంద్రం ప్రారంభించిందని కూడా ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో వెల్లడించారు. వైజాగ్ ఆర్థిక ప్రాంతం 2047 నాటికి $750-800 బిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వీఈఆర్ అనేది కైలాసగిరి నుండి భీమిలి వరకు 40 చదరపు కిలోమీటర్ల తీరప్రాంతం. ఇది పోర్ట్ ఆధారిత తయారీ, ఐటీ హబ్ అవుతుంది.
ఇది గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం వంటి ఏడు కీలక వృద్ధి చోదకాలపై దృష్టి పెడుతుంది. 49 ప్రాజెక్టుల ద్వారా 3 మిలియన్ల ఉద్యోగాలను కల్పించడం దీని లక్ష్యం. అమరావతి ఈఆర్ రాయలసీమ ఈఆర్ వివరాలు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఆర్థిక ప్రాంతాలు అంటే రాష్ట్ర సమగ్ర వృద్ధి అని అర్థం.