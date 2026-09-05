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  4. Vizag: NEET Aspirant Allegedly Commits Suicide In Gajuwaka
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (14:24 IST)

గాజువాకలో నీట్ అభ్యర్థి సెర్చ్ చేసి ఆత్మహత్య.. బ్యాగులో మూర్ఛకు ట్యాబ్లెట్లు

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Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (14:24 IST)
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నీట్ విద్యార్థి గాజువాకలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. శుక్రవారం నాడు గాజువాకలోని ఒక కోచింగ్ సెంటర్‌లో నీట్ అభ్యర్థి ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. సౌత్ జోన్ సిఐ వాసు నాయుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అనకాపల్లికి చెందిన రమేష్, శ్రీలక్ష్మిల కుమారుడైన రూపేష్ (19) నీట్ లాంగ్-టర్మ్ కోచింగ్ కోసం పాత గాజువాకలోని ఒక ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్‌లో చేరాడు. అతను ప్రతిరోజూ అనకాపల్లి నుండి కోచింగ్ సెంటర్‌కు వచ్చేవాడు. శుక్రవారం కూడా అతను యథావిధిగా కోచింగ్ సెంటర్‌కు వచ్చాడు. 
 
భోజన విరామ సమయంలో అతను దిగులుగా కనిపించాడని తోటి విద్యార్థులు గమనించారు. ఆ తర్వాత ఫీజు చెల్లించి తిరిగి వస్తానని చెప్పి అతను అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. అతను భవనం మూడవ అంతస్తుకు చేరుకుని అక్కడి నుంచి దూకేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన రూపేష్‌ను గజువాకలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. 
 
మృతుడి మొబైల్ ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు ఇంటర్నెట్‌లో అందుకు సంబంధించిన విధానాల గురించి అతను వెతికినట్లు సెర్చ్ హిస్టరీ ద్వారా తెలిసిందని సీఐ పేర్కొన్నారు. మృతుడి బ్యాగ్‌లో ఫిట్స్  వ్యాధికి సంబంధించిన మందుల ఖాళీ ప్యాకెట్లు కూడా లభించాయి. బాధితుడి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ఫిర్యాదు అందలేదని, దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు సేకరిస్తున్నామని సీఐ తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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