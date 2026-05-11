సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (14:24 IST)

లేడిస్ హాస్టల్ నడిపాడు.. మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు.. భార్యకు వేధింపులు.. ఆత్మహత్య

వివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన రోప్ప సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీ వివాహం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తుండగా, అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహించేవాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాడని తేజశ్రీకి తెలిసిందని సమాచారం. 
 
ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమె సోమేశ్వరరావును నిలదీసినప్పుడు, అతను ఆమెను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి గురించి తేజశ్రీ శ్రీకాకుళంలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకుంది.
 
అయితే, వివాహం జరిగిన తొలినాళ్లలో ఇటువంటి సమస్యలు సహజమేనని ఆమె తల్లి ఆమెను ఓదార్చి, సర్దుకుపోవాలని సూచించారు. నిరంతరం కొనసాగుతున్న ఈ వేధింపులను భరించలేక, తేజశ్రీ తమ నివాసంలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. 
 
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, థర్డ్ టౌన్ పోలీసులు సోమేశ్వరరావుపై కేసు నమోదు చేసి, అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి చర్యలకు గాను అతనికి కఠిన శిక్ష విధించాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

