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టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
అక్కడి ప్రభుత్వం ఈ కేసుపై మెజిస్టీరియల్ విచారణకు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో సుధాకర్, సత్యవతి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఘటన జరిగిన రోజు (జూన్ 14) రాత్రి 11 గంటలకు ఈ ప్రాంతానికి రావడానికి శ్రీచరణ్కు ఖచ్చితంగా మరో వ్యక్తి సహకరించాడని సుధాకర్ ఆరోపించారు. సత్యవతి మాట్లాడుతూ ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం, మసూరీ పోలీసులపై తమకు నమ్మకముందన్నారు.
టెక్కీ రాధాగాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసుపై మెజిస్టీరియల్ విచారణకు డెహ్రాడూన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిష్ చౌహాన్ ఆదేశించారు. మసూరీ సీనియర్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ రాహుల్ ఆనంద్ మంగళవారం కేసు విచారణ ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. రాధాగాయత్రి పోస్టుమార్టం నివేదికపై మెజిస్టీరియల్ విచారణకు జోక్యం చేసుకోవాలంటూ సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ వీరేంద్ర ప్రసాద్ భట్ను ఈ నెల 4న ఆమె తల్లిదండ్రులు సుధాకర్, సత్యవతి కోరిన విషయం విదితమే. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 14వ తేదీ అర్ధరాత్రి నుంచి 16 వరకు జరిగిన ఘటనలపై డివిజినల్ మేజిస్ట్రేట్ విచారణ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.