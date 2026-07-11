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టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్ అరెస్టు
విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన వైజాగ్ టెక్కి రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో ఆమె భర్త శ్రీచరణ్ను డెహ్రాడూన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో అతని వద్ద మరిన్ని వివరాలను రాబట్టేందుకు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జేసీ పంత్ ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగుతోంది.
విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన రాధాగాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో ఆమె తల్లిదండ్రులు సుధాకర్, సత్యవతి ఉత్తరాఖండ్లోని దేహ్రాదూన్లో న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. రాధాగాయత్రిని భర్త శ్రీచరణ్ హత్య చేశాడని ఆమె తండ్రి సుధాకర్ ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ మృతి కేసుపై మెజిస్టీరియల్ దర్యాప్తు చేయాలని ఇప్పటికే దేహ్రాదూన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు మసూరీ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ రాహుల్ ఆనంద్ కేసు విచారణ ప్రారంభించారు. జూన్ 14-16 మధ్య మసూరీలో ఏం జరిగిందో అధికారుల దర్యాప్తులో తేలనుంది. తల్లిదండ్రులు రాకుండానే శవపరీక్ష చేసిన సిబ్బందిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
అఖిల్ అక్కినేని 'లెనిల్' తొలి రోజు కలెక్షన్లు ఎంతో తెలుసా?
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం లెనిన్. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విడుదలైన ప్రతి సెంటర్ను పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజున రూ.16.7 కోట్లను వసూలు చేసినట్టు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టరును విడుదల చేసింది. అదేసమయంలో రెండో రోజు కూడా టికెట్ బుకింగ్స్లో జోరు చూపిస్తోందని వెల్లడించింది. అఖిల్కు జోడీగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించిన ఈసినిమాను నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మించారు.
లెనిన్ అదుర్స్.. పండగ చేసుకుంటున్న జైనాబ్.. తొలి రోజు 16.7కోట్ల కలెక్షన్ (video)
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన యాక్షన్ డ్రామా లెనిన్ శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. హైదరాబాద్లోని మూసాపేటలో ఉన్న శ్రీ రాములు థియేటర్లో అఖిల్ భార్య జైనాబ్ రావ్డ్జీ అభిమానులతో కలిసి మొదటి రోజు షో చూడటం ఈ చిత్రానికే హైలైట్గా నిలిచింది. అఖిల్ వెండితెర పునరాగమనాన్ని పురస్కరించుకుని, అభిమానులు కేరింతలు, చప్పట్లతో పండుగ వాతావరణంలో ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు.
కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.