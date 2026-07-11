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  4. Vizag Radha Gayatri Husband Sri Charan Arrest
Written By ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (14:14 IST)

టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్ అరెస్టు

radha gayatri techie
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (14:14 IST)
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విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన వైజాగ్ టెక్కి రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో ఆమె భర్త శ్రీచరణ్‌ను డెహ్రాడూన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో అతని వద్ద మరిన్ని వివరాలను రాబట్టేందుకు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జేసీ పంత్ ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగుతోంది.
 
విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన రాధాగాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో ఆమె తల్లిదండ్రులు సుధాకర్‌, సత్యవతి ఉత్తరాఖండ్‌లోని దేహ్రాదూన్‌లో న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. రాధాగాయత్రిని భర్త శ్రీచరణ్‌ హత్య చేశాడని ఆమె తండ్రి సుధాకర్‌ ఆరోపిస్తున్నారు.
 
ఈ నేపథ్యంలో ఈ మృతి కేసుపై మెజిస్టీరియల్ దర్యాప్తు చేయాలని ఇప్పటికే దేహ్రాదూన్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు మసూరీ డివిజనల్‌ మెజిస్ట్రేట్‌ రాహుల్‌ ఆనంద్‌ కేసు విచారణ ప్రారంభించారు. జూన్‌ 14-16 మధ్య మసూరీలో ఏం జరిగిందో అధికారుల దర్యాప్తులో తేలనుంది. తల్లిదండ్రులు రాకుండానే శవపరీక్ష చేసిన సిబ్బందిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
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ఠాగూర్

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