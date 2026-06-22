రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో కీలక మలుపు : భర్తపై హత్య కేసు.. రాత్రికి రాత్రి పరార్
విశాఖపట్టణానికి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రాధా గాయత్రి ఉత్తరాఖండ్లోని ముస్సోరీ హిల్ స్టేషన్లో అనుమానాస్పదస్థితిలో మృతి చెందారు. ఈ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కుమార్తె మృతి ఆమె తండ్రి, ఆర్మీ మాజీ ఉద్యోగి సుధాకర్ సమర్పించిన ఫిర్యాదు, సమర్పించిన పక్కా ఆధారాలతో ముస్సోరి పోలీసులు మృతురాలి భర్త శ్రీచరణ్పై హత్యా కేసును నమోదు చేశారు.
గురుగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా పని చేస్తున్న ఈ దంపతులు ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ పర్యటనకు వెళ్లగా, జూన్ 14న ముస్సోరిలోని ఒక హోటల్ గదిలో రాధా గాయత్రి శవమై కనిపించింది. మృతి చెందిన సమయంలో ఆమె ముక్కు నుంచి రక్తం కారినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేయగా, తాజా దర్యాప్తులో భర్త శ్రీచరణ్ ఆమెను తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేసి, మరణానికి కారణమయ్యే ప్రమాదకర మందులను వాడించినట్లు తేలింది.
ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ హత్య కేసు నమోదు కావడంతో విశాఖపట్నంలో ఉన్న భర్త శ్రీచరణ్ అప్రమత్తమై పరారయ్యాడు. గాయత్రి మృతిపై భర్త శ్రీచరణ్ మొదటి నుంచి అబద్ధాలు చెబుతూ పోలీసులను, భార్య కుటుంబ సభ్యులను పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడని ఎఫ్ఎస్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు. ఈ టూర్ ప్లాన్కు సంబంధించి మృతురాలి తండ్రి సుధాకర్ పోలీసులకు కీలక ఆధారాలు అందజేశారు.
నిందితుడు తమకు కేవలం రిషికేశ్, హరిద్వార్ యాత్రల గురించే చెప్పాడని, ముస్సోరి వెళ్తున్నట్లు గానీ, అక్కడ బస చేస్తున్నట్లు గానీ తమకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా దాచాడని ఆయన ఆరోపించారు. తాను స్వయంగా ముస్సోరి వెళ్లి, పోలీసులు, డెహ్రాడూన్ ఉన్నతాధికారులను కలిసి న్యాయం చేయాలని కోరారు. అలాగే కూతురు చనిపోయిన హోటల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడగా, అక్కడ ఎలాంటి మద్యం గానీ, మాదకద్రవ్యాలుగానీ సరఫరా చేయలేదని వారు స్పష్టం చేసినట్లు సుధాకర్ వెల్లడించారు.
దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికుడిగా సేవ చేసిన తన కూతురికే రక్షణ లేకపోతే సామాన్య మానవుడి పరిస్థితి ఏంటని సుధాకర్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన కుమార్తె మృతికి కారణమైన అల్లుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే వరకు న్యాయపోరాటం ఆపనని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో పోస్ట్ మార్టం నివేది అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
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