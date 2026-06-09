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వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం - మృతుల కుటుంబాలకు భారీ ఆర్థికసాయం
విశాఖపట్టణం స్టీల్ ప్లాంట్లో జరిగిన ప్రమాదంపై ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం విశాఖకు చేరుకున్న ఆయన కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. బాధితులను అడిగి ప్రమాదం జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్లోని ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించి యాజమాన్యం, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు.
మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని పవన్ హామీ ఇచ్చారు. ప్రమాదంలో మరణించిన రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రూ.1.72 కోట్లు, ఒప్పంద కార్మికకుల కుటుంబాలకు రూ.45.75 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సాయాన్ని అందించనున్నట్టు తెలిపారు. దీంతో పాటు ప్రమాదంలో మరణించిన వారి ఇంట్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. గాయపడిన వారికి రూ.10 లక్షల తక్షణ సాయంతో పాటు చికిత్సకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చులను రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ భరిస్తుందని వెల్లడించారు.
గత 30 యేళ్ళలో ఇలాంటి ఘోర దుర్ఘటన జరగలేదని పవన్ వెల్లడించారు. ప్రమాదం జరిగిన ముందు రోజు రాత్రి కూడా ప్లాంట్లో చిన్నపాటి సాంకేతిక లోపం తలెత్తిందని, అయితే, రాత్రివేళ కార్మికులు ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల ఎవరికీ తెలియలేదన్నారు. ప్లాంట్లో భద్రతా ప్రమాణాలు, యంత్రాల ఆధునకీకరణపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని, వారి నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల సమస్యలు, వారి భద్రతపై త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి స్వయంగా తానే కార్మికులతో మాట్లాడుతానని హామీ ఇచ్చారు.
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