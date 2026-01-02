Vizag: మద్యం అమ్మకాలు: రూ.178 కోట్లతో విజయవాడ అగ్రస్థానం
మద్యం అమ్మకాలకు సంబంధించి జిల్లా వారీగా గణాంకాలలో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. విశాఖపట్నం సుమారు రూ. 178.6 కోట్ల అమ్మకాలతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో తిరుపతి రూ. 169.4 కోట్లతో, ఎన్టీఆర్ జిల్లా దాదాపు రూ. 155.4 కోట్లతో ఉన్నాయి.
దీనికి విరుద్ధంగా, అల్లూరి సీతారామరాజు (రూ. 30.7 కోట్లు), పార్వతీపురం మన్యం (రూ. 35.4 కోట్లు), శ్రీ సత్యసాయి (రూ. 65 కోట్లు) వంటి జిల్లాల్లో అమ్మకాలు తక్కువగా నమోదయ్యాయి. జనవరి 1న కూడా మద్యం, బీర్ల అమ్మకాలు బలంగా కొనసాగాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఇది 2026 ప్రారంభంలో డిమాండ్ గత సంవత్సరం స్థాయిలను మించి కొనసాగుతోందని, తద్వారా ఎక్సైజ్ విభాగానికి గణనీయమైన ఆదాయం సమకూరుతోందని సూచిస్తోంది.
విశాఖపట్నంలో నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా మద్యం అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. కేవలం డిసెంబర్ 31న ఒక్కరోజే రూ. 9.91 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడైంది. ముఖ్యంగా, తొలిసారిగా డిజిటల్ చెల్లింపులు నగదు చెల్లింపులను స్వల్ప తేడాతో అధిగమించాయి. ఇది వినియోగదారుల ప్రవర్తనలో మార్పును సూచిస్తోంది.
డివిజన్ వ్యాప్తంగా, డిజిటల్ లావాదేవీలు రూ. 5.05 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇది మొత్తం అమ్మకాలలో 51 శాతం. రూ. 4.85 కోట్లుగా ఉన్న నగదు చెల్లింపుల కంటే ఇది స్వల్పంగా ఎక్కువ.
గోపాలపట్నం, మహారాణిపేట, గాజువాక వంటి కొన్ని ప్రాంతాలలో నగదు చెల్లింపులే ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, సీతమ్మధార. పెందుర్తి వంటి ప్రాంతాలలో డిజిటల్ చెల్లింపుల వైపు స్పష్టమైన మొగ్గు కనిపించింది.
పండుగ సీజన్లో అధిక డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు నగదు రహిత లావాదేవీల పట్ల వినియోగదారుల ప్రాధాన్యత పెరుగుతోందని, రిటైలర్లు కూడా డిజిటల్ చెల్లింపు పద్ధతులను సజావుగా నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.