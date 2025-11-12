కిడ్నీ మార్పిడి- ఆపరేషన్ సమయంలో స్పృహ కోల్పోయి మహిళ మృతి
మదనపల్లెలోని ఎస్బీఐ కాలనీలో ఉన్న గ్లోబల్ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఓ షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది. ఆ హాస్పిటల్ చాలా కాలంగా అవసరమైన అనుమతులు పొందకుండా రహస్యంగా కిడ్నీ మార్పిడిని నిర్వహిస్తున్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. విశాఖపట్నంకు చెందిన 29 ఏళ్ల మహిళ ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో అనధికార శస్త్రచికిత్స సమయంలో మరణించిన తరువాత, అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఒక పెద్ద అక్రమ కిడ్నీ మార్పిడి ముఠా బయటపడింది.
ఈ కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాల్లో ప్రైవేట్ వైద్యులు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అధికారులు, మధ్యవర్తులతో కూడిన నెట్వర్క్ను బహిర్గతం చేసింది. ఈ ఘటనలో మరణించిన మహిళను విశాఖపట్నంలోని మధురవాడకు చెందిన సూరి బాబు భార్య యమునగా గుర్తించారు. బ్రోకర్లు ఆమెను సంప్రదించి రూ.8 లక్షలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత గోవాకు చెందిన రంజన్ నాయక్ అనే వ్యక్తికి తన కిడ్నీలలో ఒకదాన్ని దానం చేయడానికి ఆమె అంగీకరించినట్లు తెలిసింది.
విశాఖపట్నంకు చెందిన పెల్లి పద్మ, కాకర్ల సత్య, వెంకటేష్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ ఏర్పాటును సులభతరం చేశారని కూడా సమాచారం. ఆపై యమునను మదనపల్లెకు తీసుకువచ్చి ఆదివారం శస్త్రచికిత్స కోసం గ్లోబల్ హాస్పిటల్లో చేర్చారు. ఆపరేషన్ సమయంలో, ఆమెకు మూర్ఛ రావడంతో స్పృహ కోల్పోయి, ఆపరేషన్ టేబుల్పై మరణించినట్లు చెబుతున్నారు.
ఆమె మరణం తర్వాత, ఆసుపత్రి సిబ్బంది, బ్రోకర్లు ఈ సంఘటనను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. వారు ఆమె మృతదేహాన్ని అంబులెన్స్లో తరలించి, చెల్లింపు పూర్తి చేసే నెపంతో ఆమె భర్త సూరి బాబును తిరుపతికి పిలిపించారు.
తన భార్య మరణవార్త తెలియజేసి, మౌనంగా ఉండమని ఆదేశించగా, అతను నిరాకరించి పోలీసులను అప్రమత్తం చేశాడు. ఆయన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, తిరుపతి తూర్పు డివిజన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసులు బ్రోకర్లను అదుపులోకి తీసుకుని మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష కోసం పంపారు. ఈ కేసును తరువాత మదనపల్లె టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
అక్కడ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజా రెడ్డి దర్యాప్తు బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ కేసులో డాక్టర్ అవినాష్, డాక్టర్ శశ్వతిని, బ్రోకర్లు, ఆసుపత్రి సిబ్బందితో పాటు, ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.