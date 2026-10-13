టీడీపీలో చేరిన బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు చిన్న శ్రీను
మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు చిన్న శ్రీను తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ)లో చేరడంతో, ఆ జిల్లాలో ప్రతిపక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైకాపా) వరుస ఎదురుదెబ్బలను ఎదుర్కొంటోంది. మంగళవారం నాడు, చిన్న శ్రీను, కళా వెంకట్రావుల నాయకత్వంలో 3,500 మందికి పైగా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు టీడీపీలో చేరారు.
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలో అధికారిక షెడ్యూల్ను ప్రకటించనున్న తరుణంలో... చీపురుపల్లి, గరివిడి, మెరకముడిదం మండలాల పరిధిలోని 13 పంచాయతీలకు చెందిన మాజీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో వివిధ పదవులు నిర్వహించిన వారు అధికార పార్టీలో చేరారు.
మంగళవారం నాడు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేథా జరిపిన ఉన్నత స్థాయి పరిపాలనా సమీక్ష అనంతరం, బుధవారం నాడు ఎస్ఈసీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేక కమిషన్ సిఫార్సుల ఆధారంగా వెనుకబడిన తరగతులకు (బీసీ) వర్గాల వారీగా రిజర్వేషన్లను, అలాగే 106 మున్సిపాలిటీలకు చైర్పర్సన్లు, 17 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు మేయర్ల వివరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎస్ఈసీ ఖరారు చేశాయి.