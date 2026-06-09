సంబంధిత వార్తలు
- విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం, మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల పరిహారం: పవన్ కల్యాణ్
- Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
- Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
- మాకు వద్దు మొర్రో అంటుంటే పవన్ కల్యాణ్ గారి ఈ ఒన్ సైడ్ లవ్వేంటో? కల్వకుంట్ల కవిత
- మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన.. మృతులకు పవన్ ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటన
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన విషాదకరమైన పేలుడులో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు, గాయపడిన వారికి సమగ్ర పరిహార ప్యాకేజీని ఆయన ప్రకటించారు.
రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు రూ. 1.72 కోట్లు, నెలవారీ పెన్షన్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు రూ. 45.7 లక్షలు, నెలవారీ పీఎఫ్ పెన్షన్ అందించబడుతుందని పవన్ అన్నారు. అదనంగా, మరణించిన ప్రతి ఉద్యోగికి రూ. 25 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వబడుతుంది.
వీటితో పాటు, మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రధానమంత్రి జాతీయ సహాయ నిధి నుండి రూ. 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తామని ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారని, అలాగే కుటుంబంలో ఒకరికి శాశ్వత ఉద్యోగం కల్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
వైద్య చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చునంతటినీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని, సాధ్యమైన అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని పవన్ హామీ ఇచ్చారు.ఈ విషాద ఘటన అపూర్వమైనదని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్, ఇలాంటి తరహా ప్రమాదం ఆ ప్లాంట్ చరిత్రలోనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కార్యకలాపాల్లో ఎప్పుడూ జరగలేదని అన్నారు.
సోమవారం నాడు, కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు.
Niharika Konidela: వంద దేవుళ్ళు ట్రైలర్ చూశాక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టేలా వుంది : నిహారిక కొణిదెల
విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్, ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో రూపొందిన చిత్రం వంద దేవుళ్ళు. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్, కావ్య, శక్తి, పదిని, కర్నాస్, బాలాజీ శక్తివేల్, దివాకర్, అరుళ్ దాస్, బక్స్, వినోదిని, మునిష్ కాంత్, కొడంగి వడివేలు తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ట్రైలర్ను మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల సోషల్ మీడియా వేదికగా రిలీజ్ చేశారు.జూన్ 19న విడుదల చేయబోతోన్నారు
Sundeep Kishan: 5 మిలియన్+ వ్యూస్ క్రాస్ చేసిన సందీప్ కిషన్.. సిగ్మా ఫస్ట్ సింగిల్
లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘సిగ్మా’. సందీప్ కిషన్ హీరోగా, ఫారియా అబ్దుల్లా కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. అలాగే రాజు సుందరం, సంపత్ రాజ్, శివ్ పండిట్, అంబు తాసన్, యోగ్ జాపీ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది.
Vimal Krishna: ప్రేయసిని కూడా అనుమానించే అనుమాన పక్షి గా విమల్ కృష్ణ
'DJ టిల్లు'తో సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న రచయిత-దర్శకుడు విమల్ కృష్ణ, మరో విభిన్నమైన వినోదాత్మక చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఈసారి ఆయన 'చిలక ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్పై 'అనుమాన పక్షి' అనే యునిక్ కామెడీ చిత్రం కోసం యంగ్ హీరో రాగ్ మయూర్తో జతకట్టారు. రాజీవ్ చిలక, రాజేష్ జగతియాని, హీరాచంద్ దండ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Sai Durga Tej: సంబరాల ఏటిగట్టు నుంచి సాయి దుర్గా తేజ్ ముంబై షెడ్యూల్ పూర్తి
సాయి దుర్గా తేజ్ SYG (సంబరాల ఏటిగట్టు) తో సిద్ధమవుతున్నాడు. హనుమాన్ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం.. రోహిత్ కె.పీ దర్శకత్వంలో, నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రానికి సంబంధించిన ముంబై షెడ్యూల్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ షెడ్యూల్లో ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు పాల్గొనడం చిత్రానికి మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
NBK 111 Update: నందమూరి బాలకృష్ణ 111 చిత్రం తాజా అప్ డేట్
నందమూరి బాలకృష్ణ 66వ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. జూన్ 10న బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎన్.బి.కె 111 నుంచి సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని చిత్ర యూనిట్ అనౌన్స్ చేసింది. ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తారని టాక్. 'నో మోర్ వింటేజ్... ఓన్లీ న్యూ ఏజ్' అని అంచనాలు పెంచారు గోపీచంద్ మలినేని. 'పెద్ది' తర్వాత వృద్ధి సినిమాస్ అధినేత వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాకు తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.