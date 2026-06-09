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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (15:45 IST)

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌ ఘటన.. మృతులకు పవన్ ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటన

Pawan kalyan
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (15:16 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (15:45 IST)
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విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌లో సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన విషాదకరమైన పేలుడులో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు, గాయపడిన వారికి సమగ్ర పరిహార ప్యాకేజీని ఆయన ప్రకటించారు. 
 
రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు రూ. 1.72 కోట్లు, నెలవారీ పెన్షన్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు రూ. 45.7 లక్షలు, నెలవారీ పీఎఫ్ పెన్షన్ అందించబడుతుందని పవన్ అన్నారు. అదనంగా, మరణించిన ప్రతి ఉద్యోగికి రూ. 25 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇవ్వబడుతుంది. 
 
వీటితో పాటు, మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రధానమంత్రి జాతీయ సహాయ నిధి నుండి రూ. 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇస్తామని ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారని, అలాగే కుటుంబంలో ఒకరికి శాశ్వత ఉద్యోగం కల్పిస్తామని ఆయన తెలిపారు. 
 
వైద్య చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చునంతటినీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని, సాధ్యమైన అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని పవన్ హామీ ఇచ్చారు.ఈ విషాద ఘటన అపూర్వమైనదని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్, ఇలాంటి తరహా ప్రమాదం ఆ ప్లాంట్ చరిత్రలోనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కార్యకలాపాల్లో ఎప్పుడూ జరగలేదని అన్నారు. 
 
సోమవారం నాడు, కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షల చొప్పున, గాయపడిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించారు.
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సెల్వి

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