పోలవరం ప్రాజెక్టులో సాంకేతిక అవకతవకలు.. బాబుకు ఉండవల్లి లేఖ
పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో జరిగిన సాంకేతిక అవకతవకలపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై తక్షణ జోక్యం కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు లేఖ రాశారు. ఒక లేఖలో, పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రంలో నీటిపారుదల, తాగునీటి సరఫరా, వరద నియంత్రణ, నావిగేషన్, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిని గణనీయంగా మెరుగుపరిచేందుకు ఇది కీలకమని అరుణ్ కుమార్ అన్నారు.
అయితే, కేంద్ర జల కమిషన్- పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ నుండి అధికారిక సమాచారాలను, పౌర నీటిపారుదల నిపుణుల ఇన్పుట్లను పరిశీలించిన తర్వాత, ముఖ్యంగా గ్యాప్-2 వద్ద ఆనకట్ట బేస్ లెవల్స్, డిజైన్ పారామితులు, నాణ్యతా ప్రమాణాలలో తీవ్రమైన వ్యత్యాసాలను ఆయన కనుగొన్నారు.
సీడబ్ల్యూసీ లోపాలను ఎత్తి చూపి డిజైన్ మార్పులను కోరినప్పటికీ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయని ఉండవల్లి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించకుండా ఎర్త్ కోర్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ పనులను కొనసాగించడం ఆనకట్ట నిర్మాణ స్థిరత్వానికి, ప్రజల భద్రతకు ప్రమాదాలను కలిగిస్తుందని తెలిపారు. కొండల మధ్య గోదావరి నదిపై గ్యాప్-2 ఆనకట్టను నిర్మిస్తున్నారని అరుణ కుమార్ వివరించారు.
ఆనకట్ట కింద నిర్మించిన డయాఫ్రమ్ వాల్ కట్-ఆఫ్ వాల్గా మాత్రమే పనిచేస్తుందని, నిర్మాణాత్మక పునాదిగా ఉండదని కూడా ఆయన అన్నారు. అటువంటి పరిస్థితులలో, లోతైన నది కాలువలో ఆనకట్ట బేస్ కింద కోత తీవ్రమైన ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. జనవరి 30 నాటి కమ్యూనికేషన్లో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ గుర్తించిన సమస్యలను మాజీ ఎంపీ ప్రస్తావించారు.