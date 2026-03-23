అనంతపురం బత్తాయి మార్కెట్లో భారీగా పడిపోయిన ధరలు
రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్దదైన అనంతపురం బత్తాయి మార్కెట్లో ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతుల్లో అంతరాయం ఏర్పడటంతో, రైతులు తమ పంటకు కనీస మద్దతు ధరను కూడా పొందలేకపోతున్నారు.
ఎగుమతులు దెబ్బతినడంతో, వ్యాపారులు పూర్తిగా స్థానిక మార్కెట్లపైనే ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా, రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన బత్తాయి రైతులు ఉత్తరాది మార్కెట్లలో మహారాష్ట్ర నుండి వచ్చే పండ్లతో పోటీపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రాయలసీమలోని అనంతపురం, కడప, కర్నూలు ప్రాంతాలు, అక్కడి నేలలు సాగుకు అనుకూలంగా ఉండటం, హంద్రీ నీవా సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణా జలాల సాగునీటి సదుపాయం లభించడం వల్ల, భారీ స్థాయిలో బత్తాయి ఉత్పత్తిని సాధిస్తున్నాయి. సుమారు 22 లక్షల టన్నుల బత్తాయి ఉత్పత్తిలో 90 శాతానికి పైగా రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే జరుగుతుండగా, అనంతపురం జిల్లాలో 48,000 హెక్టార్లు, కడప జిల్లాలో 37,000 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో బత్తాయి తోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి.
ఈ రెండు జిల్లాలు కలిసే ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణంలో అత్యధిక వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. అనంతపురం మార్కెట్ యార్డులో అత్యుత్తమ నాణ్యత గల బత్తాయి పండ్లు టన్నుకు సుమారు రూ. 22,000 చొప్పున విక్రయించబడుతున్నాయి. గతంలో, మార్కెట్ సెస్ వంటి అదనపు ఖర్చులు మినహాయించినప్పటికీ, రైతులు టన్నుకు కనీసం రూ. 33,000 వరకు ధర పొందేవారని గార్లదిన్నెకు చెందిన రైతు నారాయణస్వామి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత ధరలు మరీ తక్కువగా ఉండటంతో, రైతులు తమ సాగు ఖర్చులను కూడా రాబట్టుకోలేకపోతున్నారని మరో రైతు గోపాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎగుమతులు ఆలస్యం కావడం లేదా పూర్తిగా రద్దు కావడంతో, విదేశీ మార్కెట్ల కోసం ఉద్దేశించిన భారీ పరిమాణంలో పండ్లు ఇప్పుడు స్థానిక మార్కెట్లకు చేరుతున్నాయి. గత వారం రోజులుగా సరుకుల రాక విపరీతంగా పెరిగిందని అనంతపురం మార్కెట్లోని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ఎగుమతి ఆర్డర్లు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. పంటను ఇప్పుడు దేశీయ మార్కెట్లకు మళ్లిస్తున్నారు. దీనివల్ల అధిక సరఫరా ఏర్పడి ధరలు తీవ్రంగా పడిపోతున్నాయని ఒక కమిషన్ ఏజెంట్ అన్నారు. చాలామంది రైతులు తమ పంటను అతి తక్కువ ధరలకు అమ్ముకోవలసి వస్తోందని సమాచారం.
రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకుని కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించాలని రైతు సంఘాలు కోరాయి. ఎగుమతి మార్గాలను త్వరగా పునరుద్ధరించకపోయినా లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్లను గుర్తించకపోయినా, ఈ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతుంది. దీనివల్ల జిల్లాలోని వేలాది మంది నారింజ రైతులు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడతారు.