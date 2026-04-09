గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (14:05 IST)

నీటి కొరత... రాయలసీమలో చిరుతల సంచారం.. వీధికుక్కలు చిరుతను చంపేశాయ్!

Leopard
రాయలసీమ వ్యాప్తంగా మానవ నివాస ప్రాంతాల్లోకి చిరుతలు చొరబడుతున్నాయి. తీవ్రమైన నీటి కొరత, ఆవాసాలు తగ్గిపోవడం, పెరుగుతున్న పర్యావరణ ఒత్తిడే ఈ ధోరణికి కారణమని అటవీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. తక్షణమే సరిదిద్దే చర్యలు తీసుకోకపోతే, ఈ ప్రాంతంలో మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణ తీవ్రంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అటవీ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 
 
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, దువ్వూరు మండలం, చిన్న బకరపురం గ్రామంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక ఘటనతో ఈ విషయం మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన ఒక చిరుతను వీధి కుక్కలు చంపాయి. 
 
అటవీ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, గత మూడేళ్లలో రాయలసీమలో మానవ నివాస ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించి 30కి పైగా చిరుతలు మరణించాయి. ఆందోళనకరంగా, గత ఏడాదిలోనే 16 మరణాలు నమోదయ్యాయి.
 
చిరుతపులులు మేకలు, గొర్రెలు, దూడలు, ఆవుల వంటి జంతువులను ఆహారంగా తీసుకునేందుకు మానవ నివాస ప్రాంతాలకు చేరుకుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు, అటవీ ప్రాంతాల్లో సమీపంలో నీటి వనరులు లేకపోవడం కూడా ఒక కారణం. చిరుతపులులు దట్టమైన అడవుల్లో లోపల ఉండటానికి బదులుగా, కొద్దిగా బహిరంగ లేదా మైదాన ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లడానికి ఇష్టపడతాయని నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అటవీ అధికారి విఘ్నేష్ అప్పావు అన్నారు.
 
మా పశువులను, మేకలను మేతకు తీసుకెళ్లాలంటేనే భయంగా ఉంది. మా పొలాల దగ్గర చిరుతపులులు తరచుగా కనిపిస్తున్నాయి.. అని జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోని గండికోట ప్రాంతానికి చెందిన రైతు తుమ్మల నాగేశ్వర రెడ్డి అన్నారు.
 
కాగా గత మూడేళ్లలో 30 చిరుతపులులు మృతి,
2025లో 16 చిరుతపులులు మృతి
,2025లో 21 అటవీ అగ్నిప్రమాదాలు, 
చిరుతపులుల దాడిలో 89 మేకలు, గొర్రెలు మృతి, 
37 పశువులు, ఆవులు, గేదెలు మృతి చెందాయని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

