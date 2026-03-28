బాపట్ల త్యాగధనుడు, సేవామూర్తి శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి కోసం మనం

చరిత్ర అంటే కేవలం రాజుల యుద్ధాలు, రాజ్యాల గెలుపులు మాత్రమే కాదు.. సమాజం కోసం తమ జీవితాలను ధారపోసిన మహనీయుల త్యాగాల సమాహారం. అటువంటి త్యాగధనుల జాబితాలో బాపట్ల గడ్డపై ఉదయించిన ధ్రువతార శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారు. పదవుల కోసం పాకులాడే నేటి రాజకీయ కాలంలో, ప్రజా సేవే ఒక పదవిగా మలుచుకుని, తన ఆస్తినే సమాజానికి ధారాదత్తం చేసిన అరుదైన వ్యక్తిత్వం ఆయనది. ఒక గజం భూమి ఇవ్వడానికే వెనకాడుతున్న నేటి రోజుల్లో, ఆ కాలంలోనే దాదాపు 96 ఎకరాల విలువైన భూమిని ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ధారాదత్తం చేయడం ఆయన విశాల హృదయాన్ని చాటిచెబుతోంది. ఆ భూమి విలువ నేడు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఉండవచ్చు.
బాపట్ల తూర్పుసత్రానికి చేరుకుంటే చాలు, ప్రాణం నిలుస్తుందంతే..!!
పూర్వ కాలంలో వాహన సౌకర్యాలు లేని సమయంలో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లేవారు ఖచ్చితంగా బాపట్ల భావనారాయణ స్వామివారిని దర్శించుకుని బాపట్ల తూర్పుసత్రంలో కడుపారా భుజించి, కంటి నిండా నిద్రించేవారు. ఈ తూర్పు సత్రం ఆనాడు ఎందరో బాటసారులకు, పేదలకు, యాత్రికులకు వసతి మరియు భోజన సౌకర్యం కల్పించేది. శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారు దానంగా ఇచ్చిన ఆ భూమిలోనే తూర్పుసత్రం, ఆ సత్రం వల్ల ఎంతో మంది పేదలకు నీడ, ఆహారం లభించాయి. నేటికీ లభిస్తూనే వున్నాయి.
శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి గురించి చెబుతుంటే... సుప్రసిద్ధ రచయిత దాశరథి రంగాచార్యుల వారి ఈ క్రింది మాటలు అతికినట్లు సరిపోతాయి.
"స్వార్థం రాజ్యమేలే లోకంలో... పరోపకారమే పరమావధిగా బతికిన ప్రాణం ఆయన.
తన కోసం దాచుకోలేదు... తరాల కోసం ధారపోశాడు.
ఆయన చేసిన భూదానం... వేలాది పేదల జీవితాలకు ప్రాణాధారం."
ఎవరైతే పేదల కష్టాలను తన కష్టాలుగా భావించి సాయం చేస్తారో, వారిని 'దీనజన బంధువు' అంటారు. కేవలం మాటలతో కాకుండా, తన ఆస్తిని త్యాగం చేసి పేదల ఆకలి తీర్చడానికి, వసతి కల్పించడానికి కృషి చేసిన ఆయన నిజమైన ప్రజా బంధువు. తోటి మనిషి ఆకలిని గుర్తించి సాయం చేసే చేతులే దైవంతో సమానం. ఆయన తన చేతలతోనే బాపట్లను ఆనాడు సేవాసదనానికి కేరాఫ్ అడ్రెస్గా మార్చారు.
లోకంలో సంపాదించే వారు కోట్లలో ఉంటారు, కానీ సంపాదించిన దానిని సమాజం కోసం వదిలేసే వారు కొందరే ఉంటారు. ఆ కొద్దిమందిలో గరుడాచలం నాయుడు గారు ఒకరు. పదవులు వస్తాయి.. పోతాయి. కాలక్రమేణా మనుషులు కూడా కనుమరుగవుతారు. కానీ, తాను సంపాదించిన ఎకరాల భూమిని 'తూర్పు సత్రం' కోసం దానం చేసిన గరుడాచలం నాయుడు గారి దానగుణం మాత్రం తరతరాల వరకు సజీవంగా ఉంటుంది.
బాపట్ల పురంలో నెలకొల్పనున్న ఆయన విగ్రహం ఆ సజీవానికి నిదర్శనం కానున్నది. ఆయన విగ్రహం కేవలం ఒక ఆకారం కాదు, అది ఒక ఆశయం. సదా సమాజసేవలో నిమగ్నమై నిలిచిన శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి విగ్రహం నేటి తరానికి దిశానిర్దేశం చేసే ఒక స్ఫూర్తి కేంద్రమవుతుంది. ఆ మహనీయుని ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ, ఆయన చూపిన సేవా పథంలో నడవడమే మనం ఆయనకు ఇచ్చే నిజమైన నివాళి. త్యాగానికి ప్రతిరూపం, బాపట్ల ముద్దుబిడ్డ శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారికి శతకోటి వందనాలు.
శ్రీ గరుడాచలం నాయుడు గారు బాపట్ల కోసం చేసిన త్యాగాలను మరచిపోకుండా, ఆయన విగ్రహం ద్వారా ఆ చరిత్రను సజీవంగా ఉంచేందుకు, నేటి తరానికి పరిచయం చేసే వారధిలా నిలుస్తూ కృషి చేస్తున్నారు బాపట్ల శాసనసభ్యులు శ్రీ నరేంద్ర వర్మ రాజు వేగేశన గారు. లోకంలో స్వార్థం పెరిగిపోతున్న ఈ రోజుల్లో, ఇలాంటి ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాల కోసం నడుం బిగించిన శ్రీ నరేంద్ర వర్మ గారు... మహనీయుని విగ్రహం వెనుక ఉన్న అసలైన శిల్పి.. వారిని గుండెల్లో దాచుకున్న కృతజ్ఞత కలిగిన మనిషి. వర్మ గారు చేస్తున్న కృషికి వెన్నుదన్నుగా శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు విగ్రహ కమిటీ సభ్యులు తమవంతు సహాయసహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఈ కమిటీ సభ్యులలో ఒకరైన ప్రముఖ ఆడిటర్ శ్రీ చాపల సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఈ సామాజిక ఆశయం కోసం పాటుపడుతున్నారు. వీరందరికీ అభినందనలు తెలుపుదాము.
- డాక్టర్ ఇమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
సహ సంపాదకులు