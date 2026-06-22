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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (19:41 IST)

తెలంగాణ పట్ల వైరం లేదు.. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించడమే లక్ష్యం.. బాబు

Chandra babu
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (19:33 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (19:41 IST)
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Chandra babu
పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణ పట్ల తమకు ఎలాంటి వైరం గానీ, ప్రతికూల దృక్పథం గానీ లేదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాజధాని నగరానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన అంశాలలో ఇటీవల కీలక పురోగతి సాధించిన నేపథ్యంలో, ప్రాంతీయ పోటీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. 
 
హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణకు ఒక భారీ ఆస్తి, ప్రధాన ఆర్థిక శక్తి అని అంగీకరిస్తూనే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వేషం లేదా శత్రుభావంతో పోటీ పడాలని భావించడం లేదని బాబు పేర్కొన్నారు. దానికి బదులుగా, తన ప్రభుత్వం పూర్తిగా తమ సొంత అభివృద్ధి మార్గంపైనే దృష్టి సారించిందని, ముఖ్యంగా అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి పోటీతత్వం కలిగిన పట్టణ వ్యవస్థను నిర్మించడంపైనే ప్రధానంగా పనిచేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. 
 
పెట్టుబడులను ఆకర్షించగల, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలతో సమానంగా అవకాశాలను సృష్టించగల ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమని బాబు తెలిపారు. 
 
అభివృద్ధి విషయంలో అమరావతి సామర్థ్యంపైనే పూర్తిగా దృష్టి సారించడం ద్వారా, ఆరోగ్యకరమైన ప్రాంతీయ పురోగతికి పొరుగు రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదని, బదులుగా తమ సొంత బలాన్ని పెంపొందించుకోవడం ముఖ్యమని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
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