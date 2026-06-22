సంబంధిత వార్తలు
- మీకు గంట టైమిస్తున్నా, నా దువ్వాడను వదిలేయండి లేకపోతే: పోలీసులకు దివ్వెల మాధురి వార్నింగ్, వీడియో
- NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
- గ్రామాల్లో ప్రజలకు నచ్చిన ఆలయాలను నిర్మిస్తాం : మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి
- నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు - నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ
- ప్రకాశం జిల్లాలో దారుణ హత్య : వివాహేతర సంబంధమే కారణమని అనుమానం?
తెలంగాణ పట్ల వైరం లేదు.. ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించడమే లక్ష్యం.. బాబు
పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణ పట్ల తమకు ఎలాంటి వైరం గానీ, ప్రతికూల దృక్పథం గానీ లేదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాజధాని నగరానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన అంశాలలో ఇటీవల కీలక పురోగతి సాధించిన నేపథ్యంలో, ప్రాంతీయ పోటీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు.
Chandra babu
హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణకు ఒక భారీ ఆస్తి, ప్రధాన ఆర్థిక శక్తి అని అంగీకరిస్తూనే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వేషం లేదా శత్రుభావంతో పోటీ పడాలని భావించడం లేదని బాబు పేర్కొన్నారు. దానికి బదులుగా, తన ప్రభుత్వం పూర్తిగా తమ సొంత అభివృద్ధి మార్గంపైనే దృష్టి సారించిందని, ముఖ్యంగా అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి పోటీతత్వం కలిగిన పట్టణ వ్యవస్థను నిర్మించడంపైనే ప్రధానంగా పనిచేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
పెట్టుబడులను ఆకర్షించగల, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలతో సమానంగా అవకాశాలను సృష్టించగల ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమని బాబు తెలిపారు.
అభివృద్ధి విషయంలో అమరావతి సామర్థ్యంపైనే పూర్తిగా దృష్టి సారించడం ద్వారా, ఆరోగ్యకరమైన ప్రాంతీయ పురోగతికి పొరుగు రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదని, బదులుగా తమ సొంత బలాన్ని పెంపొందించుకోవడం ముఖ్యమని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
Chiranjeevi'158: ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముగిసిన చిరంజీవి 158 చిత్రం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ వస్తోన్న చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్ కు దూరంగా జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ వీడియోను దర్శకుడు విడుదల చేశారు. స్టార్ట్ యాక్షన్ ఆయన మానిటర్ చూస్తూ, అనగానే.. రయ్ మంటూ జీప్ లు, బైక్ లు పరుగెడుతుంటాయి. ఆ వెంటనే క్రేన్ లతోనూ, మరోవైపు జీపులతో కెమెరామెన్ లు షూట్ చేస్తుంటారు.
NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
Tej Sajja: హనుమంతుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ : సాయి దుర్గ తేజ్
హీరో తేజ సజ్జ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై కె.నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2024లో విడుదలై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో పాన్ ఇండియా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న 3Dలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ 3D ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.
Allani Sridhar: పిల్లల సినిమాలులేవనే బాధ వుంది;.ఏఐ టెక్నాలజీ 24 క్రాఫ్ట్స్ని కిల్ చేయదు : అల్లాణి శ్రీధర్
ఏఐ స్టూడియోస్ పెట్టి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రముఖ వ్యక్తి బయోపిక్ చేస్తున్నాము. ఒక పెద్ద కంఎనీతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. అది అధికారికంగా వాళ్ళు ఎనౌన్స్ చేస్తారు అని కొమరం భీమ్ ఫేమ్ దర్శకుడు అల్లాణి శ్రీధర్ అన్నారు. జూన్ 24న అల్లాణి శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లింఛాంబర్లో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట కేసులో ఆ చిత్రం హీరో అల్లు అర్జున్ నాంపల్లి కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరుకాకుండా, వర్య్యువల్గా హాజరయ్యారు. షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.