పిల్లి వల్ల ఓటమిపాలయ్యా, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు మీరు నమ్మొద్దు: వైసిపి చైర్మన్ అభ్యర్థి చింతపల్లి, వీడియో
మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ఓటమి పాలైన వైసిపి నాయకులు ఒక్కొక్కరుగా బైటకు వచ్చి తమ గోడును వెళ్లబోసుకుంటున్నారు. తాజాగా రామచంద్రాపురం మునిసిపల్ చైర్మన్ పదవికి పోటీ చేసిన వైసిపి అభ్యర్థి చింతపల్లి నాగేశ్వర రావు ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారమండి. నేను రామచంద్రాపురం మునిసిపల్ చైర్మన్ పదవి కోసం వైసిపి నుంచి పోటీ చేసాను. దగ్గరదగ్గర కోటి రూపాయలు ఖర్చు చేసాను. కానీ ఓడిపోయాను.
నా ఓటమికి కారణం ఎవరో కాదు. పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆయన కుమారుడే. మునిసిపల్ వార్డుల్లో ప్రచారానికి రమ్మంటే రాలేదు. పూర్తిగా నిరాకరించారు. దుర్భాషలాడారు. కోటి రూపాయలు దాకా ఖర్చు చేసి మునిగిపోయాను. త్వరలో జడ్పీటీసీ, ఎంపిటీసీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దయచేసి మీరు మాత్రం వాళ్లను నమ్మవద్దండీ అంటూ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. కాగా ఇప్పటికే పలమనేరు వైసిపి వార్డు అభ్యర్థి తను 10 లక్షల రూపాయలు ఓటర్లకు పంచాననీ, ఆ డబ్బు ఇవ్వకపోతే వాళ్ల ఇంటి ముందు తిష్ట వేస్తానంటూ హెచ్చరించిన షాకింగ్ వీడియో బైటకొచ్చింది. ఈ నేపధ్యంలో పంచాయతీలకు జరిగే ఎన్నికల్లో పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో చూడాలి.
Ramachandrapuram YCP Chairperson ga poti chesina chinthapalli nageswararao !! https://t.co/Y2pkgkaqa6— 70,279 (@always_pk_) November 4, 2026