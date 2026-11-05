మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓడాము, ఏపీలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇదే రిపీట్: అంబటి రాంబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో తాము ఘోరంగా ఓటమిపాలయ్యామని వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు. కూటమి అక్రమాలకు పాల్పడటం వల్లనే ఇదంతా జరిగిందని అన్నారు. గతంలో మీరు అధికారంలో వున్నప్పుడు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు కదా అని అడిగితే... అందుకే ఇప్పుడు తమకు ఈ గతి పట్టిందని ఆయన చెప్పడంతో అంతా షాక్ అయ్యారు.
ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... ఏపీలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇట్లాంటి ఫలితాలే రిపీట్ అవుతాయని జోస్యం చెప్పారు. ఈడీ విచారణ నిమిత్తం హైదరాబాదుకి వచ్చిన అంబటి రాంబాబు విలేకర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు పైవిధంగా స్పందించారు. కాగా కార్పొరేషన్, మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్ మూడో స్థానానికి పడిపోయింది. మొదటి స్థానంలో తెదేపా, రెండో స్థానంలో జనసేన వున్నాయి.