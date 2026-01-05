ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మల
ఆంధ్రప్రదేశ్కు నీళ్లు కావాలి తప్ప, రాజకీయ పోరాటాలు కాదని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు నిమ్మల విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నీటిని వాడుకోగలిగినప్పుడు, దిగువన పోలవరం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిని వాడుకుంటే తప్పేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ప్రతి సంవత్సరం వేలాది టీఎంసీల గోదావరి నీరు సముద్రంలో వృధాగా కలిసిపోతున్నప్పుడు అభ్యంతరాలు ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ నీటిలో చిన్న భాగాన్ని ఉపయోగించుకున్నా కరువు పీడిత ప్రాంతాల భవిష్యత్తును మార్చవచ్చని అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే తెలంగాణకు సంబంధించిన వివాదాలను ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి లాగుతోందని మంత్రి ఆరోపించారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకానికి 2020 మేలో ఆమోదం లభించినప్పటికీ, ఆ వెంటనే స్టే తీసుకురావడం ద్వారా ఆ ప్రాంతానికి నష్టం కలిగించారని ఆయన అన్నారు.
గత ఐదేళ్లలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు చాలా తక్కువ నిధులు కేటాయించి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేశారని, ఇది ఆ ప్రాంతానికి జరిగిన చారిత్రక అన్యాయమని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రస్తుత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తక్కువ సమయంలోనే రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి, గతంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన పనులను పూర్తి చేసిందని రామానాయుడు అన్నారు. గతంలో ఐదేళ్లలో పూర్తి చేయలేని హంద్రీ నీవా ప్రాజెక్టును ఒక్క సంవత్సరంలోనే పూర్తి చేసిన విషయాన్ని ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే రాయలసీమలో అభివృద్ధి, నీటి భద్రత ఎప్పుడూ మెరుగుపడ్డాయని, తప్పుడు ప్రచారాలు ఇకపై వాస్తవాలను దాచలేవని ఆయన అన్నారు.