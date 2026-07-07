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కాకినాడ చిన్నారి జానుని అప్పగిస్తే కేసు లేకుండా చూస్తాం: పోలీసులు ప్రకటన
కాకినాడ పామాయిల్ తోటలో కాపలాగా వుండే కుటుంబానికి చెందిన చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి(జాను)ని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి వుంటే తమకు అప్పగించాలని, వారి మీద ఎట్లాంటి పోలీసు కేసు నమోదు చేయబోమని పోలీసులు ప్రకటించారు. ఎందుకంటే కేసులు పెట్టడం కంటే ఆ చిన్నారిని వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు క్షేమంగా చేర్చడమే తమ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని అన్నారు.
అందువల్ల చిన్నారి ఆచూకి తెలిసినవారు ఎవరైనా వుంటే వివరాలను తమకు తెలియజెప్పాలనీ, అలా ఆచూకి చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయలు నజరానా అంటూ ప్రకటన కూడా చేసారు.
ఇప్పటివరకూ చిన్నారి ఆచూకి తెలియలేదనీ, తమ అనుమానం ప్రకారం ఫోను వాడని వారే పాపను కిడ్నాప్ చేసి వుంటారన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.