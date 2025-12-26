నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను చీఫ్ గెస్ట్గా ఆహ్వానిస్తాం: జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి
తాడిపత్రిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు. ఇందుకుగాను ప్రత్యేకించి కొన్నిరోజులు కార్యకర్తల కోసం, కొన్ని రోజులు కుటుంబ సభ్యుల కోసం కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఐతే ఈసారి నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సినీ నటి మాధవీలతను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించామని అన్నారు.
గతంలో హీరోయిన్ మాధవీలత మాపై విమర్శలు చేసారు. ఐతే మాధవీలత మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యాము. నేను మాధవీలతకు క్షమాపణలు చెప్పాను. ఆమె నాకు చెప్పింది కనుక ఇక ఎలాంటి వివాదం లేదు. నూతన సంవత్సర వేడుకలకు నేను పిలిచాను. ఆమె వస్తుందో రాదో చూడాలి అని అన్నారు.