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  4. Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana, Heavy rainfall forecast in five Telangana districts on July 3
Written By సెల్వి

శుక్రవారం, జూలై 3, 2026 వాతావరణ నివేదిక ఎలా వుందంటే..?

Weather forecast
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (05:03 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (19:31 IST)
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Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది
రాత్రివేళ తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°Cగా నమోదవుతుంది.
 
తెలంగాణ: పగటిపూట వర్షం, ఆ తర్వాత రాత్రివేళ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 29°C, కనిష్టంగా 25°C మధ్య ఉంటాయి.
 
భారత వాతావరణ శాఖ శుక్రవారం (జూలై 3, 2026) నాడు తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. ఐఎండీ తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాలు, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
20 జిల్లాలకు సూచన
అదనంగా, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మేడ్చల్, మల్కాజ్‌గిరి, వికారాబాద్, ఎస్.సి.నగర్, ఎస్.సి.సి.సి. నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలు.
 
హైదరాబాద్ వాతావరణ సూచన
రాబోయే 24 గంటల పాటు హైదరాబాద్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. "సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో నగరంలో బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 31 డిగ్రీల సెల్సియస్, 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది" అని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
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సెల్వి

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