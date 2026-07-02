శుక్రవారం, జూలై 3, 2026 వాతావరణ నివేదిక ఎలా వుందంటే..?

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ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది
Weather forecast
రాత్రివేళ తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°Cగా నమోదవుతుంది.
తెలంగాణ: పగటిపూట వర్షం, ఆ తర్వాత రాత్రివేళ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టంగా 29°C, కనిష్టంగా 25°C మధ్య ఉంటాయి.
భారత వాతావరణ శాఖ శుక్రవారం (జూలై 3, 2026) నాడు తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. ఐఎండీ తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాలు, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
20 జిల్లాలకు సూచన
అదనంగా, ఆదిలాబాద్, కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, ఎస్.సి.నగర్, ఎస్.సి.సి.సి. నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలు.
హైదరాబాద్ వాతావరణ సూచన
రాబోయే 24 గంటల పాటు హైదరాబాద్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. "సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో నగరంలో బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 31 డిగ్రీల సెల్సియస్, 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది" అని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
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Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.
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VISA – వింటారా సరదాగా రెండో గీతం చింగారి కి స్పందన
అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘VISA – వింటారా సరదాగా. నేడు చిత్ర బృందం రెండో గీతం 'చింగారి'ని విడుదల చేసింది. హృదయాన్ని హత్తుకునే బాణీలు అందించడంలో పేరుగాంచిన విజయ్ బుల్గానిన్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ మెలోడీ గీతాన్ని, తన ప్రత్యేకమైన గానంతో శ్రోతలను అలరించే సిద్ శ్రీరామ్, లిప్సిక ఎంతో అందంగా ఆలపించారు.