28-06-2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్- 33 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
ఆంధ్రప్రదేశ్: పగటిపూట భారీ ఉరుములతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది.
Weather Report
రాత్రి వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం (95%) చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఏపీలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C,కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ: రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం చల్లబడనుంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుండి చాలా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఐఎండీ తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మలయాళ స్టార్ హీరో నివీన్ పాలీ కొత్త సినిమాకు విజయం టైటిల్ ఖరారు
హీరో నివీన్ పాలీ, డైరెక్టర్ ఆల్ఫోన్స్ పుత్రన్ కాంబోకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో క్రేజ్ ఉంది. వీరు కలిసి చేసిన నేరం, ప్రేమమ్ చిత్రాలు ఘన విజయాలు సాధించాయి. ఇలాంటి క్రేజీ కాంబో 12 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి సినిమా చేస్తున్నారంటే అంచనాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ అంచనాల మధ్య నివీన్ పాలీ, ఆల్ఫోన్సో పుత్రన్ కొత్త సినిమాకు "విజయం" అనే టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను సినీ హోలిక్స్, పాలీ జూనియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్స్ పై టాన్సన్ టోనీ, సునీల్ రమది నిర్మిస్తున్నారు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.