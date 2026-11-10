Weather Forecast- నవంబర్ 11 తెలంగాణ, ఏపీ వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?
బుధవారం, నవంబర్ 11, 2026న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..
Weather Forecast
తెలంగాణ: హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల జిల్లాలతో సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం పొడిగా వుంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 32°C (88°F-89°F) మధ్య నమోదవుతాయి. రాత్రి వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి, 15°C నుండి 16°C (58°F-60°F) వరకు చల్లగా ఉంటాయి.
ఉత్తర జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ వంటి ఉత్తర ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గి, 14°C-16°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ: ఆకాశం చాలా వరకు స్పష్టంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. బంగాళాఖాతంలో ఈశాన్య దిశ నుండి వీచే గాలుల ప్రభావంతో, కోస్తా ప్రాంతంలోని కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
విజయవాడ - అమరావతి: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C నుండి 32°C (88°F–89°F) వరకు, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C (70°F) వరకు ఉంటాయి.
రాయలసీమ (కర్నూలు/అనంతపురం): పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C (91°F–92°F) వరకు, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 16°C (61°F) వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
గాలులు: కోస్తా ప్రాంతాల్లో ఈశాన్య దిశ నుండి తేలికపాటి నుండి మోస్తరు గాలులు వీస్తాయి.