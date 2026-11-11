నవంబర్ 12.. తెలంగాణ, ఏపీ వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?
తెలంగాణ: భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నివేదిక ప్రకారం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎలాంటి వర్షపు హెచ్చరికలు లేవు.
Weather Forecast
ఉదయం పూట వాతావరణంలో చలితో కూడిన పొగమంచు ఉంటుంది. పగటిపూట సాధారణ ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 13 ప్రాంతంలో ఏర్పడనున్న ఉపరితల ఆవర్తనం, అల్పపీడన ప్రభావంతో దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు ప్రారంభమయే అవకాశం ఉంది.12వ తేదీన నెల్లూరు, తిరుపతి, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షం పడవచ్చు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అమరావతి పరిసర ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ (తీరప్రాంతం - రాయలసీమ)- పాక్షికంగా మేఘావృతం, దక్షిణ తీర ప్రాంతాలు, రాయలసీమలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లుల అవకాశం వుంది.